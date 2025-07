Mpox e crisi africana | il ritorno di un’epidemia dimenticata

L’ Africa occidentale e centrale è alle prese con una nuova e silenziosa emergenza sanitaria: il ritorno dell’ Mpox, meglio conosciuto come vaiolo delle scimmie. Nel 2025 i casi di Mpox in Africa hanno giĂ superato i 21.000 in almeno 13 Paesi, superando il totale del 2024 (circa 19.700). La Mpox è una malattia virale infettiva appartenente alla famiglia degli Orthopoxvirus, la stessa del vaiolo, da cui eredita molte caratteristiche cliniche, come le lesioni cutanee a forma di vesciche o croste. Nei casi piĂą gravi, può portare a infiammazione cerebrale, sepsi e persino alla morte. Conosciuta in passato come “vaiolo delle scimmie”, è stata identificata per la prima volta proprio nelle scimmie in un laboratorio in Danimarca, mentre il primo caso umano è stato registrato nel 1970 nella Repubblica Democratica del Congo. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Mpox e crisi africana: il ritorno di un’epidemia dimenticata

In questa notizia si parla di: mpox - ritorno - crisi - africana

