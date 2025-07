Caos in Libia e tensioni tra forze di sicurezza e magistratura | assaltato un tribunale di Tripoli

Un nuovo episodio di violenza scuote la fragile stabilitĂ della capitale libica. Questa mattina, il tribunale distrettuale di Abu Salim a Tripoli è stato preso d’assalto da un gruppo armato legato all’Agenzia per la Sicurezza Generale. L’irruzione è avvenuta subito dopo la condanna di uno degli affiliati del gruppo, provocando momenti di panico all’interno dell’edificio giudiziario. Secondo quanto riportato da fonti locali, gli uomini armati hanno aperto il fuoco nei corridoi del tribunale, costringendo giudici, avvocati e cittadini a fuggire per mettersi in salvo. Nessuna vittima è stata finora confermata, ma l’episodio ha immediatamente sollevato un’ondata di indignazione pubblica e istituzionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

