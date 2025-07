La mia ragazza mi ha lasciato per via della mia collezione di clown A casa sono ovunque anche appesi al soffitto | lo sfogo su Reddit

Un amore finito a causa dei clown. Un ragazzo si è sfogato su Reddit e ha parlato della fine della relazione con una donna, dopo due anni d’amore. “Da quando abbiamo iniziato a frequentarci, lei sapeva che adoravo i clown “, ha spiegato in un post che ha avuto molte interazioni. E poi ha parlato della sua passione, collezionare oggettistica ispirata ai pagliacci: “Ho diversi clown di porcellana esposti in giro per casa, sulle pareti o appesi al soffitto, su piccole altalene e sugli scaffali. Adoro queste strane piccole creature “. La compagna non sembrava avere riserve con questi particolari decorazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La mia ragazza mi ha lasciato per via della mia collezione di clown. A casa sono ovunque, anche appesi al soffitto”: lo sfogo su Reddit

In questa notizia si parla di: clown - casa - appesi - ragazza

