Le aspettative per i Fantastici 4 sono altissime e non mancheranno le sorprese

Sono trascorsi quasi 20 anni dalla prima apparizione sul grande schermo di Mr. Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa e, fra pochi giorni, i supereroi Marvel, che altro non sono che scienziati (s)fortunati, tornano al cinema il 23 luglio con un nuovo film: I Fantastici 4 - gli inizi. Dalle prime immagini che hanno visto Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn - il cast stellare che i serie tv addicted apprezzeranno particolarmente - nei panni dei supereroi è trascorso più di un anno e il pubblico adesso non sta più nella pelle. I beniamini Marvel non avranno solo nuovi volti rispetto al passato: persino le personalità e le caratteristiche dei quattro personaggi potrebbero subire delle modifiche nel nuovo film e sembra che sarà così anche e soprattutto per volere degli attori.

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Sue e Reed sono “in ritardo” per la cena, nella nuova clip - I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Sue e Reed sono “in ritardo” per la cena, nella nuova clip A poco meno di un mese dall’uscita, i Marvel Studios hanno finalmente pubblicato la clip completa di “ Sunday Dinner ” da I Fantastici Quattro: Gli Inizi, offrendo uno sguardo più approfondito alla grande notizia di Sue e Reed! Dopo mesi di anticipazioni sulle loro cene domenicali in famiglia, i Marvel Studios hanno finalmente pubblicato la clip completa che mostra la cena domenicale più importante del film, in cui Sue ( Vanessa Kirby ) e Reed ( Pedro Pascal ) sono un po’ in ritardo dopo aver ricevuto una notizia entusiasmante.

I Fantastici 4: Gli inizi, chi sono Galactus e Silver Surfer? - Nel nuovo film Marvel Studios in uscita a fine mese i Fantastici 4 dovranno affrontare Galactus e il suo araldo Silver Surfer: chi sono questi personaggi e cosa possiamo aspettarci? Qualcuno una volta ha detto che il valore di un eroe si riconosce dai suoi nemici, e in questo senso i Marvel Studios non potevano fare altro che scegliere Galactus come antagonista nel nuovo I Fantastici 4: Gli Inizi, in uscita a fine mese in tutte le sale.

