Stranger Things – Stagione 5 | Netflix anticipa l’arrivo del trailer con un poster!

Tramite i propri canali social, Netflix ha annunciato per la giornata di domani un primo teaser trailer della quinta stagione di Stranger Things. Per farlo, ha condiviso un poster in cui è riportata la tagline “ Un’ultima avventura “, con il minaccioso volto di Vecna che getta la sua cupa ombra su Hawkins e i giovani protagonisti. Non resta a questo punto che attendere la giornata di domani per poter vedere il trailer, intanto ecco qui di seguito il poster: View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit) Tutto quello che sappiamo sulla Stagione 5 di Stranger Things. 🔗 Leggi su Cinefilos.it