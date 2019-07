Viminale stila cronoprogramma sgomberi | prossimi saranno via Caravaggio e via Tempesta

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Liberare neimesi le occupazioni di via del, a Tor Marancia, dove abitano 400 persone, e di via Antonio, a Tor Pignattara, un tempo sede della Asl. Poi tocchera’ ad altri 23 immobili, ma a partire dalla primavera del 2020 con una media di quattro interventi l’anno. È ilto dalla prefettura di Roma d’intesa con il. “Sono 23 gli immobili della Capitale arbitrariamente occupati, e sui quali gravano pronunce dell’Autorita’ giudiziaria, contenuti nel Programma degli interventi di sgombero approvato dal Prefetto di Roma, ai sensi dell’art. 31 ter del Decreto Sicurezza, e che vanno ad aggiungersi ai 2 immobili per i quali la Prefettura ha gia’ in corso le attivita’ propedeutiche allo sgombero”, si apprende da fonti del ministero dell’Interno. “In un ...

