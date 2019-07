Mussolini-Rocca | Municipio XII assegna posti in nido Parco Flora | ma è inagibile

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – “Ennesima situazione paradossale in uncomunale. Con un bando pubblico il XIIha, infatti,to il posto a trenta bambini destinandoli all’asilo, dichiaratodalla Commissione stabili pericolanti nel febbraio scorso e chiuso da tempo. La struttura di Via dei Colli Portuensi presenta crepe, lesioni e infiltrazioni e avrebbe dovuto essere sottoposta da mesi a lavori di manutenzione straordinaria per un importo di 120mila euro e una durata di centoventi giorni. Al momento, pero’, il cantiere non e’ ancora partito e all’inizio del nuovo anno scolastico mancano soltanto una quarantina di giorni”. Cosi’ in un comunicato Rachele, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Federico, ...

