Minaccia di uccidere i passeggeri e tenta di aprire il portellone dell' aereo | multata per

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ha iniziato a urlare, scalciare e aggredire la gente che si trovava intorno a lei, sul suo stessondoli di morte: ora quel comportamento potrebbe costarle 85mila sterline. La 25enne britannica Chloe Haines è stata accusata dalla compagnia aerea jet2.com di aver tenuto “una serie di comportamenti aggressivi, illeciti e pericolosi”.Il fatto è avvenuto su un volo diretto dall’Inghilterra alla Turchia, a Dalaman. La donna hato diilmentre l’era in viaggio. Per bloccarla, è stato necessario l’interventoa Royal Air Force. “Un uomo si è dovuto buttare sopra di lei per tenerla ferma”, ha raccontato un testimone al Sun. “Continuava a urlare, dicendo che ci avrebbe ucciso tutti”, ha aggiunto un altro.La compagnia aerea ha deciso di punire la donna con ...

