LIVE Scherma | Mondiali 2019 in DIRETTA | TRIS DI MEDAGLIE AZZURRE! Santarelli in

15.26: Andrea Santarelli AI QUARTI DI FINALE! Grande vittoria per 15-9 contro il francese Bardenet. Lo spadista di Foligno ora affronterà il francese Borel (ore 16.40). 14-8 Assalto dominato dall'azzurro. 12-8 Sono quattro le stoccate ora in più per Santarelli. 11-8 Nuovamente tre stoccate di vantaggio per l'azzurro. 9-7 Vantaggio di due stoccate per Santarelli alla prima ...

13.40: Alle 14.15, invece, gli altri due assalti di Elisa di Francisca e Arianna Errigo, che affronteranno rispettivamente la cinese Fu e l'ungherese Kondricz. 13.25: Alle 13.50 tocca a Francesca Palumbo. Assalto contro la colombiana Van Erven Garcia. 13.21: Davvero uno sconfitta inaspettata per la toscana, che era una delle grandi favorite. Volpi aveva vinto il titolo mondiale la scorsa ...

9-8 Stoccata di Volpi. 8-8 Ancora pari! 6-8 Assalto veramente complicato per Alice Volpi. 4-4 Pareggia immediatamente Volpi. 1-4 Inizio difficile per Diaz. 13.07: Comincia l'assalto tra Alice Volpi e la spagnola Maria Teresa Diaz. 12.58 Tra poco cominceranno i sedicesimi di finale del fioretto femminile. 15-10 Ha vinto Andrea Santarelli! Affronterà il francese Bardenet. 13-9 Due stoccate ...

Quattro su quattro per l'Italia!! Arianna Errigo demolisce la slovacca Bitterova per 15-2 e raggiunge le connazionali Volpi, Di Francisca e Palumbo ai sedicesimi di finale! 14-1 Errigo ad una stoccata dalla vittoria. 12-1 Assalto di ottima qualità per Arianna Errigo, ormai a un soffio dal pass per i sedicesimi. 10-1 Continua a dilagare l'azzurra, che potrebbe chiudere i conti prima ...

9.50 La prima manche termina sul 4-2 in favore di Santarelli. 4-2 Altra stocca azzurra. 3-2 Torna avanti l'azzurro. 2-2 Pareggia Santarelli. 2-1 Vantaggio di Nunez. 1-1 Pareggia il cileno. 1-0 Prima stoccata azzurra. 9.43 Ora le speranze sono riposte su Andrea Santarelli per evitare il disastro completo. Fra poco l'azzurro, reduce dall'argento agli Europei, affronterà il cileno Pablo ...

Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – La presentazione delle gare – I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria), dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri da Luca Curatoli, gli azzurri sono pronti a regalarci anche oggi grandi ...

14-15 Finisce qui il torneo individuale di Alberta Santuccio, sconfitta all'ultima stoccata dalla brasiliana Moellhausen agli ottavi. Italia dunque fuori dalla lotta per le medaglie nella spada femminile individuale. 14-14 Altri due colpi doppi sul 14-14, che tensione! 14-14 Nulla di fatto, colpo doppio a 1'30" dalla fine. 14-14 Pareggio!!!! Ci si gioca tutto all'ultima ...

14.00 Di seguito tutti gli ottavi di finale della sciabola maschile: Dershwitz (Usa)- Gemesi (Hun) Reshetnikov (Rus)- Szatmari (Hun) Ibragimov (Rus)- Abedini (Iri) Dolniceanu (Rou)- Hartung (Ger) Yoshida (Jpn)- Gordon (Can) Bazadze (Geo)- Curatoli (Ita) Lokhanov (Rus)- Gu (Kor) Samele (Ita)- Oh (Kor) 15-8 Luca Curatoli vola agli ottavi!!! L'azzurro dovrà vedersela con il fortissimo ...

12.44: Appuntamento dalle 13.00 con gli assalti degli Sciabolatori azzurri. Montano (ITA) – Gemesi (Hun) ore 13.00 Berrè (ITA) – Dolniceanu (Rou) ore 13.20 Samele (ITA) – Danilenko (Rus) ore 13.20 Curatoli (ITA) – (Rahbari (Iri) – Yilidirim (Tur)) ore 13.40 12.39: Purtroppo Mara Navarria è eliminata. L'ultima stoccata è di Alexandra Ndolo, che chiude ...

Il programma odierno dei Mondiali di Scherma – I convocati dell'Italia ai raggi X Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma. Sulle pedane del Syma Center di Budapest (Ungheria), dopo le fasi preliminari, verranno assegnate oggi le prime medaglie individuali di questa rassegna iridata, nella spada femminile e nella sciabola ...

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI/ Risultati LIVE 9 luglio : azzurri ok per nuoto e scherma : UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: Risultati live di oggi martedi 9 luglio. Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti.

IL medaglieRE DELLE Universiadi 12.45 scherma – Alle ore 13.00 Italia – Gran Bretagna nei quarti della sciabola femminile. 12.43 scherma – Medaglia sicura: i fiorettisti sono in finale! Battuta la Russia 45-30, Corea del Sud tra gli azzurri e l'oro. Ultimo atto alle ore 17.00. 12.40 VOLLEY FEMMINILE – Quarti: Russia-Rep. Ceca 27-25, Quarti 9° posto: ...

IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi martedì 9 luglio va in scena la sesta giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Programma ricchissimo con tante gare in programma e una sfilza di medaglie in palio, l'Italia vuole essere protagonista e punta a salire sul ...

IL medaglieRE DELLE Universiadi. 21:35 ATLETICA – Dodicesimo Enrico Riccobon nelle batterie dei 1500m maschili. 21:31 VOLLEY – Vittoria convincente dell'Italia maschile che regola il Giappone in tre set (25-22, 25-19, 25-19). 21:20 calcio – Dopo 20′ sempre 0-0 tra Italia e Corea del Nord, sono partite meglio le asiatiche già un paio di volte vicine al ...