I primi 50 anni di The Soft Parade dei Doors in un’edizione speciale

Daiquiri Day - il celebre cocktail cubano festeggia i suoi primi 30 anni : Il calendario ci ricorda che il 19 luglio si festeggia in tutto il mondo il Daiquiri Day, la giornata che celebra questo cocktail leggendario arrivato a spegnere quest'anno le sue prime 30 candeline. Era infatti il 1989, quando in un bar di un paesino nei pressi di Santiago di Cuba, chiamato appunto Daiquiri, si palesò un giovane marinaio particolarmente assetato, che chiese al barista di turno di aggiungere al suo rum un po' di ...

Jennifer Lopez : 50 outfit iconici per i suoi primi 50 anni : Less is moreOld HollywoodMix&MatchRodeo con stileNude look ante litteramCut-out & Color Blocking q.b.In sparkling she trustsLunareJenny from the BlockThe most popularCome una bambolaSporty coutureSofistica in pastelloDi tutto un po'Skin effectBoho alla potenzaRouches + asimetrico, what else?Il marchio JLoMetallico wowDiva OpulenteManager styleGolden girlModern chic Profondo rossoFrou frouDiamoci un taglioGlamour da ogni punto di ...

Le lezioni di vita che abbiamo imparato nei nostri primi 30 anni – parte #5 : La presenza più forte non è quella più esuberanteÈ possibile sperimentare la presenza di DioLa libertà e la fiducia sono i più grandi doni nelle relazioniRaggiungete i regni superiori della coscienzaCreare una relazione romantica appagante è possibileC’è chi dice che i 50 anni sono i migliori per una donna: maggiore consapevolezza, più sicurezza di sé, meno dipendenza affettiva… più libertà, anche nel sesso. Sarà. Ma è a 30 anni che ...

Clima - scontro mondiale al G20 di Osaka : gli USA si sfilano contro Europa e Cina - “siamo già i primi per riduzione di emissioni - -14% in 12 anni” : I capi di Stato e di governo del G20, a conclusione del vertice di Osaka, in Giappone, hanno concordato una dichiarazione finale, dopo uno scontro sulla questione del Clima che ha visto opposti i membri dell’Unione europea, sostenuti dalla Cina, e gli Stati Uniti. Il testo mantiene un impegno a contrastare il cambiamento Climatico simile ai precedenti presi a Buenos Aires e Amburgo. In base al compromesso raggiunto, 19 paesi su venti hanno ...

Meteo - caldo africano : primi danni nelle campagne - “bruciano frutta e verdura” : “Si contano i primi danni provocati dall’ondata di caldo africano nelle campagne dove bruciano frutta e verdura pronte per la raccolta“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che sottolinea come le alte temperature abbiano provocato perdite dal 10% al 30% del raccolto in alcune aziende della pianura padana dove si registrano i picchi di calore più elevati. “Dalle angurie che – sottolinea la Coldiretti – ...

Identificati i primi segnali del Parkinson : si presentano tra i 15 e i 20 anni prima della sua insorgenza : Un team di scienziati ha identificato i primi segni del Parkinson nel cervello, che si presentano fino a 15-20 anni prima che si sviluppino i sintomi veri e propri. L’annunzio è stato dato ieri dalla BBC, la quale ha datto conto di una ricerca realizzata dai ricercatori del King’s College di Londra. Scansionando diversi pazienti ad alto rischio ha individuato dei malfunzionamenti nel sistema della serotonina nel cervello, ovvero la ...

Forza Italia - i primi tre nomi : chi lascia Silvio Berlusconi per andare con Giovanni Toti : Parte dal Lazio la scissione di Forza Italia? Domani pomeriggio, martedì 18 giugno, i consiglieri regionali azzurri Antonello Aurigemma (che è anche capogruppo di FI alla Pisana), Pasquale Ciacciarelli e Adriano Palozzi - fa sapere Il Tempo - spiegheranno durante una conferenza stampa alla Camera le

I nuovi primi passi di Antonio - un abbraccio lungo 15 anni : Antonio è nato a Carini in provincia di Palermo ed è vissuto in Sicilia fino all’età di 27 anni, quando una lesione al midollo spinale, causata da un incidente in moto, gli ha fatto perdere l’uso delle gambe.Antonio ha una forte tempra e, nonostante l’uso della carrozzina ha fatto da solo gli 880 km del cammino di Santiago. Ha anche fondato un’associazione che promuove turismo accessibile, sport e ...

Nadia Toffa festeggia i suoi primi 40 anni : “Affronto le mie difficoltà ogni giorno” : Nadia Toffa ha compiuto 40 anni e ha deciso di festeggiare insieme ai suoi fan affidando un pensiero ad un post su Instagram. La Iena ha voluto così ringraziare per il sostegno tutti coloro che le stanno scrivendo per farle gli auguri. “Ciao amici carissimi, finalmente ci siamo liberati dei primi 40 anni, ricchi di emozioni anche grazie a voi, ma le emozioni certo non finiscono qui“, ha scritto la conduttrice, condividendo una sua ...

Finalmente ci siamo! Nadia Toffa si libera dei primi 40 anni : Nadia Toffa compie 40 anni e festeggia su Instagram travolta dall’amore dei suoi fan e da quello degli amici, fra messaggi di incoraggiamento e d’affetto. La conduttrice sta attraversando un momento tutt’altro che semplice. La battaglia contro il cancro è diventata ancora più dura e le cure l’hanno messa a dura prova tanto che Nadia a rinunciato a condurre l’ultima puntata delle Iene perché era stremata dai trattamenti. Nonostante ciò continua a ...

Paperino compie i suoi primi 85 anni. Non tutti i Donald vengono per nuocere : Erano gli anni in cui i tavoli da disegno degli studi Disney traboccavano di piccoli accessori affascinanti, versione materiale di inimmaginabili (per l’epoca) “fotosciòp”. Quello che oggi selezioniamo con un clic era allora riposto con ordine nei cassetti e andava preso a mano, uno per uno, dallo sfumino (meraviglia di matita in carta arrotolata per le sfumature) alle puntine di metallo disegnate da Walt in persona. Sulla ...

I miei primi cinquant’anni e i tormentoni inutili di questa estate : Sono nato il 2 giugno del 1969. Domani, se state leggendo il primo di giugno del 2019, compirò cinquant'anni. Mi impressiona anche solo scriverlo. Cinquant'anni. Domani, inoltre, vedi sopra, saranno anche cinquant'anni che è morto il mio fratello gemello, Francesco. Ho già raccontato questa storia, all'epoca non c'erano le ecografie, e rimase strozzato dal cordone ombelicale. Questo ha fatto di me un gemello senza gemello, un sopravvissuto, e ...

Xbox Scarlett più potente di PS5? Nei primi anni potrebbero esserci solo giochi cross-gen con Xbox One e nessuna esclusiva : Con l'E3 2019 alle porte è inevitabile riflettere sui possibili annunci delle compagnie più importanti del settore e guardare al futuro che si intreccia con l'arrivo della prossima generazione di console. In questo senso l'E3 di Microsoft potrebbe essere estremamente interessante e alcuni rumor delle scorse ore hanno attirato la nostra attenzione.Le informazioni incentrate soprattutto su Xbox Scarlett non sono ovviamente ufficiali ma arrivano da ...

I primi dati ufficiali sull’economia del Venezuela negli ultimi quattro anni : Li ha diffusi la Banca centrale Venezuelana: parlano di una contrazione notevole del PIL nel terzo trimestre del 2018