Fontane di lava sull' Etna

Si risveglia il vulcano Piton de la Fournaise - Fontane di lava di 30 metri : l’eruzione vista anche dallo spazio [FOTO e VIDEO] : Il Piton de la Fournaise, vulcano de La Réunion, isola francese nell’Oceano Indiano, è entrato in eruzione per la seconda volta quest’anno. Secondo l’osservatorio vulcanologico del Piton de la Fournaise (OVPF), “il tremore vulcanico, sinonimo dell’arrivo del magna vicino alla superficie, è localizzato vicino alla zona sommitale del massiccio vulcanico”. l’eruzione ha avuto luogo nella caldera centrale del vulcano, in una zona completamente ...