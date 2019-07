Alessio Bruno | ex di Temptation Island arrestato e condannato per spaccio di droga

Blastingnews

(Di sabato 20 luglio 2019) Tra i protagonisti delle ultime edizioni divi è stato ancheche nell'edizione del 2017 partecipò al reality show delle tentazioni con la sua fidanzata Valeria Bigella. In queste ore è arrivata una notizia che ha sconvolto i tantissimi fan di, visto che il ragazzo è stato trovato in possesso di cocaina e immediatamentee processato per direttissima. Duro colpo perperL'ex protagonista diè stato fermato dalla Polizia in zona Tiburtina a Roma dove gli agenti l'hanno trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. Una scoperta che ha portato subito a fare in modo che venisse eseguita la perquisizione a casa del ragazzo ed è qui che le forze dell'Ordine hanno scoperto che deteneva altre dosi di sostanze. Gli investigatori, infatti, hanno trovato un borsello ...

