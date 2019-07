Al via dal 23 luglio i concerti nelle carceri con Enrico Ruggeri e Dolcenera da un’idea

Usa : al via i test del primo vaccino creato dall'Intelligenza artificiale : A metterlo a punto un team di ricercatori della Flinders University, in Australia. E le sperimentazioni cliniche saranno condotte a breve su 240 volontari degli Stati Uniti

Soffocato e preso a bastonate dalla moglie e dall’amica! Trovato morto Paolo viaj : È stato Trovato morto questa mattina nel suo appartamento, ma l'omicidio di Paolo Viaj, 57enne di Serravalle di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, si sarebbe consumato durante la notte. Al culmine del delitto molto probabilmente una lite familiare: la vittima viveva infatti insieme a due donne, una delle quali sarebbe la moglie, ma si attendono conferme, e l'altra un'amica di quest'ultima, rispettivamente di 52 e 24 anni, che gli ...

Vi racconto cosa è successo! Matteo Viviani - la foto della Iena dall’ospedale preoccupa i fan : Avrebbe potuto non scrivere nulla, non condividere la foto e invece ha deciso di farlo sapere a tutti: Matteo Viviani ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritraeva in ospedale. L’immagine era accompagnata da una breve didascalia che recitava: “Piccolo pit stop tecnico ragazzi…non preoccupatevi, non morirò. Poi vi spiego, giuro!”. Inutile dire che nonostante le rassicurazioni, i tantissimi fan dell’inviato e conduttore de ‘Le Iene’ si sono ...

Antimafia - via il segreto dagli archivi dal 1962. Morra : “Va recuperata la fiducia. Altre istituzioni ci seguano” : È partita con la pubblicazione delle audizioni inedite di Paolo Borsellino, a pochi giorni dal ventisettesimo anniversario della strage di via d’Amelio nella quale il 19 luglio 1992 fu assassinato lo stesso magistrato, l’operazione “trasparenza” della Commissione Antimafia presieduta da Nicola Morra, con la consulenza decisiva del pm Roberto Tartaglia. Ovvero, del più giovane dei pm che sostenne l’accusa nel processo ...

Jova Beach Party - data di Vasto a rischio? Il prefetto : “Il documento inviato a marzo bocciato dal comitato per la sicurezza” : Altri guai in vista per il Jova Beach Party? Secondo l’agenzia Dire, la data di Vasto è a rischio annullamento. Ad annunciarlo è il prefetto di Chieti, Giacomo Barbato: “Io e i miei figli siamo fan di Jovanotti ma a tutt’oggi è impossibile realizzare il concerto sulla spiaggia di Vasto”. Le ragioni? La scarsa sicurezza dell’organizzazione e quindi l’impossibilità di garantire ai fan l’incolumità. Sono 40mila i ...

Matteo Viviani - il conduttore de Le Iene ricoverato in ospedale con febbre alta : “Non preoccupatevi - non morirò” : FQ Magazine Avvistata medusa grande come un uomo: si chiama “polmone di mare” ed è presente anche in Italia Attimi di apprensione per le condizioni di salute di Matteo Viviani. Il conduttore de Le Iene, collega di Nadia Toffa, è stato infatti ricoverato in ospedale a causa di una febbre molto alta che non accennava ad abbassarsi. A dare la ...

Napoli - rinviato l'interrogatorio del 35enne che ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone : L'uomo, che ha poi tentato il suicidio, è caduto in piedi ed è stato operato: ha trascorso la notte in ospedale, è piantonato dai carabinieri

San Gennaro Vesuviano - papà lancia la figlia dal balcone. La disperazione della mamma medico : ha provato a rianimarla : Quando l'ha vista a terra, immobile e con la testina reclinata su un lato, si è precipitata fuori da casa, ha preso il corpicino tra le mani e con tutto il fiato che aveva in petto ha...

Mihajlovic in ospedale : seguirà il ritiro del Bologna via web : Martedì il tecnico del Bologna entrerà in ospedale per combattere la leucemia: proverà comunque a supervisionare il lavoro del Bologna.“powered by Goal”Un fulmine a ciel sereno che ha colpito Sinisa Mihajlovic, il Bologna e il calcio. Il tecnico serbo ha la leucemia ed ora comincia la parte difficile, quella della cura. Continuerà comunque ad essere l’allenatore dei rossoblù, pronto a seguire l’allenamento dei felsinei via web.Come ...

Tragedia a San Gennaro Vesuviano : padre lancia la figlia dal balcone e tenta il suicidio : Tragedia nel napoletano, a San Gennaro Vesuviano: un uomo di trentacinque anni ha lanciato sua figlia dal balcone prima di buttarsi nel vuoto. Orrore nel napoletano: padre uccide la figlia prima di tentare il suicidio È successo in via Cozzolino, intorno a mezzogiorno di oggi 15 luglio. Un 35enne ha deciso di affacciarsi dal suo appartamento sito al secondo piano del condominio e lasciare andare giù la figlia di 16 mesi. Poco dopo, l'ha seguita ...

