We Are Who We Are | Chloë Severgny e il nipote di Bud Spencer nella serie di Guadagnino di ...

We Are Who we are per Luca Guadagnino cast internazionale : La nuova serie Sky – Hbo dal titolo We are who we are e firmata da Luca Guadagnino, showrunner e regista dello show, partono a fine luglio. Per il regista del successo internazionale Chiamami col tuo nome e del remake di Suspiria un cast internazionale per la sua serie: Chloë Sevigny, Jack Dylan Grazer, Alice Braga, Jordan Kristine Seamón, Kid Cudi, Faith Alabi, Spence Moore II, Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier e ...