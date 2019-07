Vero e più Vero - Ubaldo Pantani intervistatore e intervistato nella seconda serata di Rai 2 : Si può ancora riuscire a svelare in un programma televisivo qualcosa di inedito e di autentico di un personaggio celebre? In Vero e più Vero, in onda su Rai 2 a partire dal 18 luglio in seconda serata, dalle 23.20, Ubaldo Pantani si lancia in un esperimento per capire se dopo anni di frequentazioni degli studi tv, di apparizioni pubbliche e di dichiarazioni ai giornali e sui social, alcuni personaggi famosi abbiano sviluppato delle strategie ...

Il nuovo «Re Leone» fotorealistico è ancora più Vero (e commovente) - : Pedro Armocida La tecnica innovativa impiegata nel remake del celebre cartoon Disney moltiplica le emozioni. Marco Mengoni e Elisa le voci italiane di Simba e Nala Forse il gesto più futuristico, oggi, è quello della Disney con la serie di remake dai suoi stessi film di animazione (Cenerentola, Il libro della giungla, La bella e la bestia e, molto più recentemente, Dumbo e Aladdin) ma girati in live action (con attori dal vivo) o, ...

La nuova compagna di Fabio Testi è Lisa Agnelli - violinista Veronese più giovane di 47 anni : Fabio Testi si è innamorato. L’attore è stato fotografato in compagnia della nuova fidanzata, più giovane di 47 anni. Si tratta di Lisa Agnelli, violinista originaria della provincia di Verona. Trentenne dallo stile acqua e sapone, è riuscita nell’impresa di far innamorare l’ex di dive del calibro di Anita Ekberg a Ursula Andress.Continua a leggere

“Questo pezzo di… Non lo voglio più”. Temptation - lei dice stop. L’addio. Stavolta lui l’ha fatta davVero grossa : A Temptation Island sta succedendo davvero di tutto e la domanda sorge spontanea: rimarrà almeno una coppia originale? Scherzi a parte, questa edizione sembra mettere a dura prova tutti i partecipanti. Stando alle anticipazioni dei canali social del programma, domani la puntata potrebbe segnare una svolta non soltanto nel rapporto tra Andrea e Jessica, ma anche in quello tra Massimo e Ilaria. I primi due si confronteranno in un falò, mentre un ...

Previsioni Meteo - adesso l’Estate entra davVero in crisi : sarà un Luglio da incubo - forte maltempo e niente più caldo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Con i fenomeni di maltempo che nei giorni scorsi hanno flagellato l’Italia con conseguenze drammatiche (un morto nelle Marche, un disperso a Taranto, centinaia di feriti e danni incalcolabili sulle Regioni adriatiche da Milano Marittima a Pescara passando per Numana e la Riviera del Conero), l’Estate è entrata davvero in crisi. Già oggi sono pochissime le località italiane che riescono a raggiungere i +30°C: ...

Mirabile il Huawei Mate 30 nel primo video concept più che Verosimile : Il Huawei Mate 30 come non si era visto mai finora. In questo articolo di approfondimento sulla linea top di gamma successiva al Huawei Mate 20 non poteva non essere preso in considerazione la fatica del canale YouTube concept Creator , appena sfornata ieri 6 luglio. Si tratta naturalmente di una proiezione di quello che dovrebbe essere il top di gamma appunto, sulla base del gran numero di indiscrezioni in circolazione ad esso riferite. ...

SPY FINANZA/ Altro che Germania - il Vero nemico dell'Italia è più a Est : Si parla tanto di riformare la Bce sul modello della Fed, quando sarebbe molto più semplice intervenire sui Paesi dell'Est europeo

Riuscirà Project Scarlett a offrire davVero il più grande salto generazionale nella storia di Xbox? - articolo : Dopo una presentazione interessante e ben coreografata di Xbox One X nel 2016, tutti speravano che Microsoft potesse ripetersi con il cruciale reveal di Project Scarlett all'E3 di quest'anno. Alcuni nuovi dettagli sono stati svelati, effettivamente, assieme a proclami altisonanti e ad altri indizi sul futuro del brand. Qualcosa però non ha funzionato nella strategia comunicativa del colosso di Redmond, e molti si interrogano ancora su quali ...

“Meritiamo di più” ovVero l’estrema autostima dello spettatore confuso : Forse si è conclusa la litania degli spettatori confusi, presunti tifosi del Napoli, che hanno snobbato Ancelotti e non sono stati capaci di distinguere campioni da cammelli. Nell’anno in cui la società ha ingaggiato uno dei più grandi allenatori del mondo, poco dopo essere stata rapinata da un arbitro mediocre, è cominciata la processione dei cavanisti, dei sarristi, di tutti quelli a cui niente andava bene. Questi spettatori chiedevano ...

Allerta caldo desertico! Le città più bollenti - un Vero sudario : Meteo rovente. Tra poche ore entreremo nella fase più bollente di questa eccezionale ondata di caldo africano che sta colpendo molte zone del nostro Paese. In arrivo “il picco di caldo da primato con temperature massime che schizzeranno fino a toccare valori prossimi ai 42-43° sul Nord-Ovest e intorno ai 39-40° sul resto del Nord e su alcuni tratti interni del Centro” fa sapere il team de ‘ILMeteo.it’, avvertendo che “a peggiorare le cose ci ...

Moto2 - Lorenzo Baldassarri : “Se vorrò puntare davVero al titolo non potrò più commettere errori” : Dopo un inizio di stagione folgorante, Lorenzo Baldassarri sta vivendo un momento davvero complicato nel Mondiale Moto2 2019. Il pilota marchigiano aveva vinto tre delle prime quattro gare di questa annata in maniera assolutamente convincente, e sembrava veleggiare verso il titolo iridato, proseguendo nella scia tracciata da Franco Morbidelli nel 2017 e Francesco “Pecco” Bagnaia dodici mesi fa. Tutto sembrava filare liscio per il ...

Di chi la tv non può (più) fare a meno - ovVero chi può offrire ancora qualcosa al pubblico : via GIPHYQuante volte è capitato di chiederci perché quel tale personaggio fosse ai margini (se non addirittura fuori) dalla televisione nonostante ai nostri occhi sembrasse essere in possesso di tutti i requisiti per esserci? Quante volte ci siamo chiesti il perché dell'assenza di chi nel passato, più o meno recente, ha dimostrato di poter offrire qualcosa di speciale al pubblico? prosegui la letturaDi chi la tv non può (più) fare a meno, ...

Bimba col tetano a Verona : nel Triveneto le coperture più basse d’Italia : L’ospedale Borgo Trento di Verona (foto: Adert – Opera propria, CC BY-SA 3.0, Wikipedia) Una bambina di dieci anni ha contratto il tetano ed è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Borgo Trento di Verona. La piccola, riportano le testate locali, non era stata vaccinata contro questa malattia ed è bastata una semplice sbucciatura ad un ginocchio perché venisse infettata. A partire dal gennaio 2008, la Regione Veneto ...

MLS - Mbappé non chiude le porte all’America : “quando sarò più grande potrei pensarci davVero” : Il francese ha ammesso che in futuro potrebbe prendere in considerazione l’idea di giocare nella Major League Soccer Il presente di Kylian Mbappé è in Europa, ma nel futuro non è escluso che il francese possa trasferirsi in America. Attualmente in tournée negli USA per impegni con i propri sponsor, l’attaccante del Paris Saint-Germain non ha chiuso le porte ad un trasferimento nella MLS, ma solo tra qualche anno. Queste le sue ...