Sicurezza | caos commissione | Sibilia a Boldrini | ‘non sono qui per ascoltarti’** 2

calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2019) (AdnKronos) – “Un sottosegretario è tenuto ad ascoltare i deputati dell’opposizione – aggiunge- è inaccettabile che il governo dica che si è scocciato di ascoltare e persino si metta a irridere l’opposizione”. Per Speranza “ormai ogni limite è stato superato. Per una tale mancanza di rispetto del Parlamento, il sottosegretario dovrebbe dimettersi. Abbiamo chiesto all’ufficio di presidenza della Camera che venga richiesto adi formulare scuse formali alla presidente”. Leu ha abbandonato i lavori in. L'articolo, ‘nonqui per ascoltarti’** (2) CalcioWeb.

petergomezblog : “Incinta? Non puoi presiedere la commissione” Romano (Pd) sotto accusa. Lui: “Mai detto” . Altri confermano e viene… - fattoquotidiano : Dl Sicurezza bis, caos in commissione. “Romano (Pd) ha detto a Businarolo (5s) che non può presiedere perché incint… - MaurizioSoddu : RT @petergomezblog: “Incinta? Non puoi presiedere la commissione” Romano (Pd) sotto accusa. Lui: “Mai detto” . Altri confermano e viene all… -