Rai | le parole di Camilleri illuminano il palazzo di Viale Mazzini

(Di giovedì 18 luglio 2019) Rai,Oltre alla programmazione dedicata, la Rai rende omaggio al compianto Andreailluminando ildicon le sue. Oggi, 18 luglio, giorno dei funerali dello scrittore, dalle 21.30 e fino alle prime luci dell’alba, la facciata dell’edificio Rai sarà illuminata con alcune sue frasi. Un’iniziativa – spiegano dal servizio pubblico – volta a sottolineare, nel giorno la grande eredità checi ha lasciato: le sue, appunto. Queste le frasi diche illumineranno la Rai: “Mi piacerebbe che ci rincontrassimo tutti quanti in una sera come questa tra cento anni! Me lo auguro, ve lo auguro!“. “Non basta leggere, bisognerebbe anche capire. Ma capire è un lusso che non tutti possono permettersi“. “Devo dirvi, e non vi sembri un paradosso, che da quando io non ci vedo più, ...

