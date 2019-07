Negoziazione assistita obbligatoria | aspetti procedurali e quando scatta

termometropolitico

(Di giovedì 18 luglio 2019)È un istituto di recente introduzione nel nostro ordinamento giuridico. Stiamo parlando della cosiddetta. Vediamo di seguito cos’è utile sapere in merito, dato che è da ritenersi un valido strumento di definizione stragiudiziale delle controversie, ovvero di soluzione delle liti senza aver bisogno della sentenza del giudice. Se ti interessa saperne di più circa natura e caratteristiche del gratuito patrocinio civile e penale, clicca qui.: cos’è e da quale legge è stata introdotto Oggi, per ridurre il numero di cause pendenti in tribunale e rendere quindi un po’ meno lento il funzionamento della giustizia in Italia, il legislatore ha spinto verso l’uso di sistemi di definizione stragiudiziale delle controversie. Di ...

LiberoPetrucci : La negoziazione assistita e la mediazione sono due stronzate sesquipedali e inutili. - Shadowmere16 : @Ilaria_Le_Mat @ayurbea Se guardate la riforma del processo civile, la direzione è quella di una privatizzazione de… - avvtripodig : Il Ministro Bonafede indebolisce la mediazione a favore della negoziazione assistita. Incurante del pensiero della… -