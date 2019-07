Migranti : Rackete quattro ore dal pm - 'Chiarito tutto - Ue si faccio carico profughi'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Poi riprende la parola Carola Rackete, che alla domanda su cosa pensi del ministro dell'interno, si limita a dire: "Niente, proprio niente...". Ma altre domande non sono ammesse. Il suo legale, invece, risponde ai cronisti e spiega che adesso "Carola è libera, non è stato convalidato a

Migranti : Rackete quattro ore dal pm - ‘Chiarito tutto - Ue si faccio carico profughi’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Poi riprende la parola Carola Rackete, che alla domanda su cosa pensi del ministro dell’interno, si limita a dire: “Niente, proprio niente…”. Ma altre domande non sono ammesse. Il suo legale, invece, risponde ai cronisti e spiega che adesso “Carola è libera, non è stato convalidato alcun arresto, se vuole tornare in Germania può farlo”. E aggiunge: “Lei non è più capitana della ...

Migranti : Rackete quattro ore dal pm - ‘Chiarito tutto - Ue si faccio carico profughi’/Adnkronos : Agrigento, 18 lug. (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – E’ arrivata a piedi, maglia lunga nera di cotone e pantalone nero, accompagnata dai suoi legali e, senza parlare con nessuno, è salita al quinto piano del Tribunale di Agrigento dove l’attendeva il Procuratore aggiunto Salvatore Vella per interrogarla. E’ il giorno di Carola Rackete, la giovane comandante della nave Sea watch, indagata ...

Migranti : Pd Lampedusa - 'sindaco conferisca cittadinanza onoraria a Carola Rackete' : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - Il conferimento della cittadinanza onoraria a Carola Rackete di Lampedusa è stata chiesta dal segretario del Pd dell'isola al sindaco Salvatore Martello. "Egregio Signor Sindaco, Sigrnor Presidente del Consiglio Comunale, con la presente formuliamo all’amministrazione

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - E' già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finan

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – E’ già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di Migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, come ...

Migranti : scarcerazione Carola Rackete - pronto ricorso Procura Agrigento : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) – E’ già pronto il ricorso della Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, contro il provvedimento di scarcerazione di Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch arrestata a fine giugno a Lampedusa dopo avere disubbidito allo stop della Guardia di Finanza a entrare in porto con una quarantina di Migranti a bordo. Il ricorso per Cassazione alla decisione del gip Alessandra Vella, ...

Sea Watch - Carola Rackete e Macron indignano Giorgia Meloni : "Ora i Migranti li portiamo in Francia - giusto?" : Un "grave attacco alla sovranità italiana". Giorgia Meloni, su Facebook, punta il dito contro Emmanuel Macron e la Francia, colpevoli di schierarsi ipocritamente con Carola Rackete. "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch - accusa la leader di Fratelli d'Italia - Parigi donerà 100mila euro

Parigi premia Rackete - "perseguitata per aver salvato Migranti" : Parigi premia Rackete, "perseguitata per aver salvato migranti" La medaglia vuole simboleggiare “la solidarietà e l'impegno di Parigi per il rispetto dei diritti umani”. Ira di Salvini: “Speronare motovedette comporta premi” Parole chiave: ...

**Migranti : Salvini - ‘Parigi premia Rackete? Non ha di meglio da fare’** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Il Comune di Parigi evidentemente non ha di meglio da fare che premiare questi soggetti qua”. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook commenta l’onoreficienza assegnata a Carola Rackete.“Un bacione a Carola, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere tl’ultima diretta -afferma il vicepremier – in fin da conti le vogliamo tanto ...

**Migranti : Salvini - ‘Parigi premia Rackete? Non ha di meglio da fare’** : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Il Comune di Parigi evidentemente non ha di meglio da fare che premiare questi soggetti qua”. Così Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook commenta l’onoreficienza assegnata a Carola Rackete.“Un bacione a Carola, nonostante mi voglia chiudere il profilo Fb, questa potrebbe essere tl’ultima diretta -afferma il vicepremier – in fin da conti le vogliamo tanto ...

Migranti - l'Europarlamento vuole invitare Carola Rackete : La capitana della Sea Watch potrebbe essere audita a Bruxelles sulle violazioni delle libertà civili. Oggi sarà presentata la sua denuncia per diffamazione e istigazione a delinquere contro Salvini. Manager tedesco che l'ha sostenuta sui social minacciato di morte da gruppi...

Migranti - Rackete lascia Agrigento ma non l’Italia - pm dice no a rimpatrio : Ha lasciato Agrigento la notte scorsa Carola Rackete, la comandante della nave "Sea Watch 3" dopo la decisione del gip agrigentino Alessandra Vella di non confermare nei suoi confronti l'arresto. Per la 31enne attivista tedesca, la Procura di Agrigento aveva avanzato l'accusa di resistenza e violenza a nave da guerra per aver urtato volontariamente una motovedetta della Guardia di Finanza che le impediva l'ormeggio della nave alla banchina di ...

Migranti : Carola Rackete - 'commossa da solidarietà nei miei confronti' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Carola Rackete si dice "molto commossa per la solidarietà espressa nei miei confronti da cosi' tanta gente". Così, la comandante della nave Sea watch ha accolto la decisione del gip di Agrigento che l'ha scarcerata dopo tre giorni di domiciliari.