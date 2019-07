KYOTO ANIMATION | INCENDIO CHOC IN GIAPPONE Video | 24 morti | arrestato piromane

KYOTO ANIMATION : un uomo avrebbe appiccato un incendio doloso - le vittime sono almeno 24 : In uno studio di animazione di Kyoto, in Giappone, è scoppiato un incendio doloso. Diverse persone sono morte, ma sul numero delle vittime ci sono ancora molte incertezze. Il rogo di carattere doloso nel pomeriggio di Kyoto Secondo le prime fonti, un uomo si sarebbe introdotto all'interno della struttura della Kyoto Animation Co. e avrebbe corsparso il posto di un liquido infiammabile simile alla benzina: in seguito, le fiamme sono divampate. Al ...