ImprovviseRai dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

cubemagazine

(Di giovedì 18 luglio 2019). Da giovedì 18 luglio 2019 arriva su Rai 2 il nuovo spettacolo di Ale e Franz. Di seguitolein tv,. ANTICIPAZIONI SULLElein tv eIl nuovo showcon Ale e Franz andrà in onda il giovedì in prima serata su Rai 2 alle ore 21:15 circa. La diretta del programma sarà disponibile anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta verrà messa iningratuito nel sito ufficiale diInoltre è possibile guardarediretta edelle varieanche dal proprio smartphone o ...