Il Giappone cerca la società perfetta ma ancora una volta viene colpito al cuore

Ebola : il virus sarà importato in Giappone per ricerca : Il Giappone ha autorizzato l’importazione di un campione del virus Ebola per un centro di ricerca che si trova nella periferia di Tokyo, il National Institute of Infectious Diseases (Niid). L’obiettivo del Governo è rafforzare il sistema di sicurezza per le malattie che non si sono mai diffuse all’interno del Paese, in vista dei Giochi olimpici e Paraolimpici di Tokyo del 2020 e del grande afflusso di visitatori. Il centro ...