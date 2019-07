motorinolimits

(Di giovedì 18 luglio 2019) La Ferrariconsiderare che Sebastian Vettel diventi2 di Charles Leclerc: questa l’opinione dell’ex-ingegnere della Scuderia Luca, che ha parlato dopo l’ultima performance di Vettel a Silverstone, definita da molti “disastrosa“. “Penso che Vettel sia un pilota sopravvalutato e non l’erede di Schumacher“, ha detto a Pit-talk. “Ha commesso così tanti errori … L'articolo: “Vettel2 di Leclerc” sembrail primo su MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Baldisserri: “Vettel dovrebbe essere numero 2 di Leclerc” - MotoriNoLimits : Baldisserri: “Vettel dovrebbe essere numero 2 di Leclerc” - marcm1969 : RT @MaurizioVoltini: Si continua a sparare a zero contro Vettel, in modo sempre più coerente: adesso si riportano in giro anche le dichiara… -