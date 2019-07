Autonomia differenziata | i rilievi della Corte dei Conti

Sanità e Autonomia differenziata - De Luca dal premier Conte a Roma : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Roma Palazzo Chigi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui temi della Sanità e dell'autonomia...

Scuola - Autonomia differenziata ultime notizie : Bussetti a testa bassa - spuntano gli incentivi : Divampa la polemica in seno al Governo in merito alla questione riguardante l’autonomia differenziata. In primissimo piano la Scuola, uno dei capitoli dove Lega e Movimento 5 Stelle dimostrano di essere in profondo disaccordo. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non sembra intenzionato a prendere in considerazione i messaggi lanciati dal leader dei ‘grillini’, Luigi Di Maio: anzi, appare deciso ad andare avanti ...

Scuola - ecco cosa cambierebbe per docenti e personale ATA con l’Autonomia differenziata : Un articolo firmato da Corrado Zunino per ‘Repubblica’ illustra le 14 pagine del dossier che potrebbe cambiare la Scuola pubblica italiana: un progetto che sta nuovamente mettendo contro le due forze politiche di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle. cosa accadrà con la regionalizzazione? In tema autonomia differenziata, la Scuola reciterà un ruolo importanti, secondo le intese raggiunte da Luca Zaia (Veneto) e Attilio Fontana ...

Scuola - Autonomia differenziata ultime notizie : ‘ministro Bussetti - c’è un impegno messo nero su bianco’ : La questione relativa al progetto della Lega riguardante la regionalizzazione e l’autonomia differenziata continua ad essere al centro del dibattito politico. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha affermato che il Governo riuscirà a convincere tutti (sindacati compresi) in merito alla funzionalità e all’efficienza del progetto ma i pareri negativi continuano a farsi sentire a gran voce. La Gilda degli Insegnanti, ...

Autonomia differenziata 2019 : cosa significa e regioni che hanno fatto richiesta : Autonomia differenziata 2019: cosa significa e regioni che hanno fatto richiesta La strada per risolvere la partita sulle autonomie è decisamente in salita. È uno dei temi maggiormente divisivi per l’esecutivo giallo-verde, considerando la divisione geografica del voto: un Nord a trazione leghista e un Sud ancora fortemente legato ai 5 Stelle. Le regioni che hanno fatto richiesta di una Autonomia differenziata – che ...

Che cos'è l'Autonomia differenziata - il nuovo banco di prova per il governo : Il vertice che si terrà oggi a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri interessati e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sarà incentrato tutto sul tema dell'autonomia differenziata, tema sul quale si sono registrate differenze di vedute e che ancora non è dunque approdato in Parlamento. La richiesta di maggiore autonomia è stata avanzata da nove regioni (Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, ...

Scuola - stipendi docenti differenziati con l’Autonomia differenziata? : La questione legata al rinnovo contrattuale del personale scolastico unitamente agli aumenti degli stipendi è, di fatto, collegata al progetto portato avanti dalla Lega riguardante l’autonomia differenziata. A questo proposito, il presidente della Commissione Cultura della Camera, onorevole Luigi Gallo (Movimento 5 Stelle) ha sottolineato come regionalizzare gli stipendi significherebbe indebolire i ‘i lavoratori e i loro diritti ...

L'Autonomia differenziata? Al Sud sarà cronaca di un disastro annunciato : L'autonomia differenziata? Al Sud sarà cronaca di un disastro annunciato. E visto che non si tratta più solo di un'ipotesi di decentramento ma la proposta di una totale riorganizzazione...

L’Autonomia differenziata è l’anticamera della balcanizzazione del Paese : C’era una volta la Padania, ora c’è l’autonomia differenziata (o asimmetrica, che rende ancora meglio l’idea). Ma il disegno della Lega (Nord), a distanza di un trentennio, rimane sempre lo stesso: regionalizzare la raccolta fiscale a scapito dell’erario dello Stato e, di conseguenza, delle regioni più svantaggiate del Paese. Le tasse dei veneti ai veneti, quelle dei lombardi ai lombardi, fino alla ...

Autonomia differenziata - così si passa da ‘prima gli italiani’ a ‘prima alcuni italiani’ : Quando alcune associazioni della scuola hanno convocato per il 7 luglio prossimo un’assemblea contro ogni regionalizzazione presso l’aula magna del Liceo classico Tasso non si pensava che l’accelerazione del governo gialloverde sul tema sarebbe stata così immediata: il prossimo mercoledì l’Autonomia differenziata (la “secessione dei ricchi”, come l’ha chiamata il prof. Gianfranco Viesti) verrà discussa in consiglio dei ministri. ...

Lettera aperta alla ministra Lezzi sull'Autonomia differenziata : Cara ministra Lezzi, è molto condivisibile la sua intervista oggi sulla cosiddetta Autonomia differenziata, giustamente ribattezzata dal prof Viesti: “Secessione dei ricchi”. Nella sua intervista, lei affronta bene anche le questioni poste ieri dalla bella manifestazione sindacale a Reggio Calabria: “Neanche un euro deve essere sottratto al Mezzogiorno”, mentre vanno realizzate, sottolinea, le condizioni, ...

Sondaggi politici Demopolis : Autonomia differenziata - no dalla maggioranza degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: autonomia differenziata, no dalla maggioranza degli italiani All’indomani dell’ottimo risultato ottenuto dalla Lega alle europee, Matteo Salvini ha riproposto sul tavolo delle priorità di governo l’autonomia differenziata per quelle regioni che l’hanno richiesta negli ultimi anni. In pole ci sono due regioni a trazione verde, il Veneto di Luca Zaia e la Lombardia di Attilio Fontana, senza ...