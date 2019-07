wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La serie Chernobyl ha mostrato la veridicità di un teorema con cui vengono spesso analizzati i disastri: perché avvengano, c’è bisogno che diverse parti in gioco compiano una mossa errata. Ognuno avrebbe potuto fare qualcosa per evitare l’(in)evitabile, se solo avesse avuto il coraggio e la lucidità di agire per tempo. Per, al cinema dal 18 luglio, vale esattamente lo stesso principio. Siccome c’è una regola empatica basilare che prevede che il lettore parteggi per la “parte offesa” quando arrivano stroncature così decise da sembrare motivate da antipatie personali, e siccome sta per arrivare una stroncatura assoluta, è bene precisarlo subito: nessuna avversità particolare, il punto è cheè un film quasi-incredibilmente-brutto. Per capire come questo sia stato possibile, come un così buon regista e sceneggiatore e un cast potenzialmente ...

MilanoCitExpo : Serenity – L’isola dell’inganno, un noir soffocato dagli stereotipi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - fabrizio_sa2000 : Giovedì 18 luglio alle ore 20.00 ci sarà il film originale 'Serenity - L'Isola dell'Inganno' con sottotitoli in ita… - antoniogenna : Cinema futuro (4632): “Serenity – L’isola dell’inganno” -