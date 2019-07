Posti da Quota 100 | il Miur dice no per le immissioni in ruolo | ecco come si utilizzeranno

scuolainforma

(Di mercoledì 17 luglio 2019) La richiesta che ilasciati liberi dai docenti che dal 1° settembre 2019 andranno in pensione con100 siano utilizzati per leinha ricevuto un no da parte del. Le procedure per assunzioni inizieranno a fine luglio, ma non riguarderanno idi100. Secondo quanto riferisce Orizzonte Scuola, l’accordo con i sindacati prevede che deiautorizzati dal MEF, vengano utilizzati solo quelli inseriti al SIDI entro il 29 maggio 2019.di100:saranno utilizzati? Tutti iche non rientrano nel contingente dellein2019/20 saranno utilizzati per: utilizzazione assegnazioni provvisorie supplenze al 31 agosto Si stima che le supplenze toccheranno la cifra record di 170 mila. La decisione non è stata accolta bene. Alcuni Senatori del PD hanno deciso di presentare un’interrogazione parlamentare e i ...

Corriere : Quota 100, a scuola 20 mila posti liberi ma non vanno ai precari - Linkiesta : No, mandare gli anziani in pensione prima del previsto non aumenta l’occupazione giovanile. E quei 100mila presunti… - scuolainforma : Posti da #Quota100: il #Miur dice no per le #immissioniinruolo, ecco come si utilizzeranno -