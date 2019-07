Panunzi | bene revoca ferrovie ex concesse Roma ad Atac

romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2019)– Nella seduta di Giunta regionale di martedi’ 15 luglio, la Regione Lazio hato la Dgr 255 del 5 giugno 2018, con cui si prevedeva l’affidamento, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del servizio di trasporto relativo alleregionali-Lido di Ostia,-Viterbo,-Giardinetti che, a seguito del deliberato di ieri, sara’ invece affidato, dopo un periodo per cosi’ dire di accompagnamento, a Cotral S.p.A., societa’ interamente partecipata della Regione. Alla fase transitoria di accompagnamento in cui il gestore attuale, ovvero la societa’S.p.A., proseguira’ l’esercizio dei servizi, seguira’ quindi, dal 1 gennaio 2021, l’affidamento in house a Cotral, che gia’ si occupa del trasporto pubblico extraurbano su tutto il territorio regionale. Cotral, oltre a garantire ...