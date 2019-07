Mondiali Gwangju 2019 | il programma di domani giovedì 18 luglio Orari | tv e streaming

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : Russia stellare nei preliminari del libero - Italia sesta beffata dalla Spagna : Nella prima mattinata Italiana è andato in scena allo Yeomju Gymnasium di Gwangju il preliminare della prova a squadre del libero di questi Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 dove ventisette nazioni hanno cercato l’accesso alla fase finale che si disputerà venerdì a mezzogiorno Italiano. La formazione Italiana formata da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Alessia Pezone ...

Nuoto - Mondiali 2019 : Federica Pellegrini e la voglia di competere con divertimento a Gwangju : Era il lontano 2003 a Barcellona (Spagna) e i suoi erano 15 anni già di atleta che gareggiava con un solo scopo: vincere contro tutte e contro tutti. Federica Pellegrini è giunta al suo nono Mondiale e verosimilmente sarà anche l’ultimo. Una rassegna che nel corso del tempo le ha regalato molto: dieci medaglie (5 ori, 4 argenti e 1 bronzo), l’unica in grado di vincere l’oro nei 200 e 400 sl in due edizioni consecutive ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Italia nona con due argenti ed un bronzo : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : Gregorio Paltrinieri sarà un caimano olimpico. Un primo passo a Gwangju ma c’è da lavorare… : Ammettiamo, un po’ di delusione c’è. Da tifosi, prima ancora che da cronisti, una speranza per la medaglia nella 10 km di Nuoto di fondo mondiale a Gwangju (Corea del Sud) di Gregorio Paltrinieri c’era. Non era facile: il contrattempo nella preparazione in Florida che, al contrario di quanto si possa pensare, non va sottovalutato e l’esperienza ancora non massimale hanno reso complicato centrare al primo colpo iridato il ...

Nuoto di fondo - Mondiali Gwangju 2019 : Rachele Bruni provaci ancora! E’ il momento della 5km femminile : I Mondiali di Gwangju 2019 si addentrano nella seconda settimana di gare, quella che andrà di fatto a concludere il programma del Nuoto di fondo venerdì mattina con le 25km di entrambi i sessi, e domani mattina mercoledì 16 luglio all’1 italiana il programma prevede la 5km femminile che rivedrà in acqua la nostra Rachele Bruni assieme alla corregionale Giulia Gabrielleschi; la toscana ha stupito tutte le avversarie (o forse ha solamente ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : la Russia trionfa nel tecnico a squadre - l’Italia si conferma ottima quinta : Al Yeomju Gymnasium di Gwangju è andata in scena la finale del tecnico a squadre, la quinta di questo Mondiale di Nuoto sincronizzato 2019 che chiude il programma del tecnico con uno dei due esercizi olimpici, il più famoso e ambizioso della disciplina; le dodici squadre in gara hanno davvero dato spettacolo, regalando una finale di livello eccellente dove tutti i team tranne gli USA hanno trovato un miglioramento rispetto alla prova preliminare ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (mercoledì 17 luglio). Orari - tv e streaming : La sesta giornata di gare dei Mondiali di nuoto di Gwangju vedrà quattro sport in programma: il nuoto di fondo, con la 5 km femminile, il nuoto sincronizzato, con i preliminari del libero a squadre e la finale del solo libero, i tuffi, con i preliminari e le semifinali del trampolino tre metri maschile e la finale della piattaforma femminile, e la pallanuoto, con la seconda giornata del torneo maschile. Le gare verranno trasmesse in diretta tv ...

Mondiali di nuoto 2019 – Il Setterosa trionfa ancora : battuto il Giappone a Gwangju : Il Setterosa trionfa anche nella seconda sfida ai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju: battuto il Giappone Il Setterosa esce vincente anche dalla seconda sfida ai Mondiali di nuoto 2019. A Gwangju, sotto l’incessante pioggia che ha infastidito le atlete, le azzurre della pallanuoto hanno trionfato contro il Giappone per 7-9. Una gara non troppo soddisfacente per le italiane, un po’ contratte oggi in vasca in questo secondo match ...

Nuoto - Mondiali Gwangju 2019. Le possibili rivelazioni dell’Italia : da Benedetta Pilato a Federico Burdisso - ecco i giovani d’assalto : I giovani azzurri vogliono diventare grandi in fretta, a partire da Gwangju, dopo l’edizione ricca di soddisfazioni degli scorsi Europei a Glasgow con tante finali e qualche medaglia a sorpresa. La sorpresa più grande potrebbe arrivare proprio dalla più giovane atleta chiamata da Butini a rappresentare l’Italia nel Nuoto: la neo-campionessa europea juniores Benedetta Pilato. In sei mesi la quattordicenne tarantina è passata da ...