Meteo | le previsioni di domani giovedì 18 luglio

Scilla & Cariddi - le Previsioni Meteo per lo Stretto : torna il bel tempo a Messina e Reggio Calabria - ma rimarrà fresco tutta la settimana : E’ tornato a splendere il sole in modo più deciso oggi sullo Stretto di Messina, dopo il maltempo dei giorni scorsi, ma soffia un forte vento di maestrale e l’aria è fresca, piacevole, particolarmente mite e gradevole. A Reggio Calabria la temperatura minima della notte è scesa a +22°C, e adesso in pieno giorno la colonnina di mercurio è ferma a +27°C. Anche nei prossimi giorni il clima rimarrà così fresco e gradevole: le temperature ...

Previsioni Meteo - torna il caldo in tutte le regioni italiane sino almeno a fine luglio : Dal punto di vista meteorologico l'estate 2019 verrà ricordata per l'instabilità delle condizioni meteo e per i repentini cambiamenti climatici anche estremi, causa di disagi non solo per turisti e bagnanti ma anche per lavoratori e soprattutto braccianti. Le bizzarrie meteorologiche non hanno colpito però solo il nostro Paese ma si sono verificate in diverse zone del mondo. Temperature in rialzo in tutta Italia Dai primi giorni di luglio la ...

Previsioni Meteo : Bombe di calore e temperature oltre i 40° : Condizioni in miglioramento quasi ovunque, col ritorno dell’anticiclone atlantico che dominerà la scena Meteorologica sull'Italia. Le Previsioni Meteo di oggi 17 luglio indicano il ritorno del sole su gran parte del Paese, salvo la formazione di celle temporalesche isolate o rovesci sull'arco alpino centro-orientale. Il fresco di questi giorni è destinato a lasciare il passo a un caldo torrido. Dagli ultimi aggiornamenti ufficiali viene sempre ...

Previsioni Meteo 17 luglio : torna il sole quasi ovunque - temporali sull’arco alpino : Condizioni in miglioramento quasi ovunque, col ritorno dell’anticiclone atlantico che dominerà la scena meteorologica sull'Italia. Le Previsioni meteo di oggi 17 luglio indicano il ritorno del sole su gran parte del Paese, salvo la formazione di celle temporalesche isolate o rovesci sull'arco alpino centro-orientale.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Mercoledì 17 Luglio 2019 A Pisa e Provincia avremo condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. I Venti risulteranno deboli occidentali Le Temperature risulteranno in lieve aumento I Mari risulteranno ...

Previsioni Meteo per l’Eclissi di Luna di stasera : tutte le info utili per l’osservazione dall’Italia : Sarà completamente sgombero da nubi stasera il cielo di gran parte d’Italia durante l’attesissima Eclissi di Luna che tra poche ore si appresta ad incantare milioni di osservatori in tutto il Mondo. L’eclissi sarà visibile anche nel nostro Paese tra le 20:43 e le 02:17 della notte. La fase dell’oscuramento parziale del nostro satellite inizierà alle 22:01 e finirà all’01:00, mentre il picco massimo di oscuramento ...

Meteo - le previsioni di mercoledì 17 luglio : Meteo, le previsioni di mercoledì 17 luglio Torna il bel tempo su tutte le regioni con una giornata di sole quasi ovunque. Fanno eccezione dei brevi temporali diurni su Alpi e Prealpi e qualche velatura in Appennino. Temperature stabili, con punte massime di 32 gradi (LE previsioni ) Parole chiave: ...

Previsioni Meteo - grandine e nubifragi nelle prossime ore. E da mercoledì caldo africano : È appena iniziata un settimana altalenante dal punto di vista meteo, passeremo infatti da un Ciclone freddo e carico di temporali al ritorno del caldo africano. Il team del sito www.iLmeteo.it...

E' la sera dell'ECLISSI DI LUNA : ecco info - orari e previsioni Meteo : Fra poche ore si verificherà uno degli spettacoli astronomici più attesi e affascinanti dell'anno, vale a dire l'eclissi di LUNA. L´evento, come racconta l´Unione astrofili italiani (Uai),...

Previsioni Meteo 16 luglio - ondata di maltempo investe il sud : raffica di temporali : raffica di temporali anche intensi al sud prima del ritorno del sole. Le Previsioni Meteo di oggi martedì 16 luglio e domani mercoledì 17 luglio indicano infatti lo spostarsi di una intesa perturbazione dal nord verso sud con tutto il suo carico di nubifragi e temporali. L'instabilità proseguirà anche nei giorni successivi anche se con fenomeni meno intensi .Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Martedì 16 Luglio 2019 A Pisa e Provincia avremo condizioni di stabile con cieli in prevalenza soleggiati I Venti risulteranno in attenuazione dai quadranti nord orientali nell’interno, da nord-nord-ovest lungo ...

Previsioni Meteo per la seconda metà di Luglio : quando tornerà il caldo? La tendenza a lungo termine [MAPPE] : quando tornerà il caldo sull’Italia? E’ la domanda che in molti oggi, con l’estate in crisi proprio nel giorno del “giro di boa” della bella stagione arrivata a metà, si pongono alla luce del freddo anomalo che sta interessando il nostro Paese. Al Nord le temperature sono addirittura 10°C sotto le medie del periodo, e domani toccherà al Sud registrare il picco del freddo con scenari atmosferici tipicamente ...

Previsioni Meteo settimana dal 15 luglio : iniziale maltempo e successivo miglioramento : Il meteo della settimana che parte dal 15 luglio inizierà male per gran parte dell'Italia. Sul mare di Liguria la formazione di vortici di bassa pressione originaria delle perturbazioni che si presenteranno durante il corso della settimana. Inizio della settimana con rovesci e temporali da lunedì 15 A partire dalla giornata di lunedì, la situazione meteorologica sarà instabile su molte regioni dello Stivale, dove si manifesteranno forti ...

Meteo - le previsioni di martedì 16 luglio : Meteo, le previsioni di martedì 16 luglio Prosegue il maltempo al Sud e al Centro Sud, con temporali e acquazzoni. Schiarite e cieli sereni su tutte le regioni del Nord e anche su Toscana e Marche. Temperature in aumento nell'area settentrionale, in diminuzione nel Meridione (LE previsioni ) Parole chiave: ...