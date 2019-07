Le nomination per gli Emmy Awards 2019

Emmy Award - record di nominations per Il Trono di spade : 32 : Con 32 nomination l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones (Il Trono di spade) ha battuto il record per il maggior numero di candidature agli Emmy in un solo anno. La serie Hbo, tra le più amate e seguite di sempre dal pubblico, dopo aver conquistato 47 premi nelle scorse edizioni, è candidata a dominare la prossima cerimonia di quelli che sono considerati gli Oscar della tv, i più importanti premi televisivi a livello internazionale, che ...

Emmy 2019 - tutte le nomination : record assoluto per «Il Trono di Spade» : HBO e Game of Thrones sono in testa nel medagliere delle nomination degli Emmy 2019. Dopo essere stata la serie tv con più premi vinti (47) nella storia degli Oscar della tv, Il Trono di Spade ha battuto un nuovo record, quello per il maggior numero di candidature in un solo anno: ha infatti appena guadagnato 32 nomination per gli Emmy 2019. È HBO la rete con il più alto numero di candidature nelle varie categorie di premi. Con 137 nomination, ...

Edoardo De Angelis a OM - otto nomination per Il Vizio Della Speranza ai Nastri d’Argento : “Dirigire mia moglie è stata un’esperienza bellissima” : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Dalla miglior regia, alla miglior sceneggiatura, passando per miglior attrice protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior scenografia, miglior sonoro in presa diretta, miglior colonna sonora e miglior canzone originale. Sono ben otto le candidature per Il Vizio Della Speranza ...

Claudio Giovannesi a OM - incetta di nomination per La Paranza Dei Bambini ai Nastri d’Argento : Segui tutti gli aggiornamenti quotidiani dello “Speciale Nastri d’Argento 2019” di OM: https://www.optimagazine.com/category/speciale-Nastri-dargento Per Claudio Giovannesi La Paranza Dei Bambini è il film della consacrazione, confermato dalle otto nomination ai Nastri d’Argento, tra cui tre personali per lo stesso Giovannesi, film, regia e sceneggiatura, scritta insieme a Roberto Saviano e Maurizio Braucci. E proprio con la ...

Best Drama Emmy 2019 - le nostre ipotesi in attesa delle nomination per la migliore serie tv drama : Le nomination agli Emmy saranno annunciate il 16 luglio dagli attori D'Arcy Carden e Ken Jeong, e siamo certi che anche il 2019 riserverà delle sorprese in ciascuna delle principali categorie. Sulla scia di quanto già fatto per le serie tv comedy, vogliamo provare a riflettere su chi crediamo meriti la nomination per la categoria Best drama agli Emmy 2019. Non delle semplici previsioni, dunque, ma riflessioni più articolate che evidenzino i ...

Biden e Trump in Iowa - è già corsa alle presidenziali Usa 2020. L’ex vicepresidente favorito per nomination Dem : Uno è il presidente in carica; l'altro è il favorito per la nomination democratica. Oggi, in Iowa, primo Stato al voto - a febbraio - nella lunga stagione di primarie e caucus, si sfideranno a distanza Donald Trump e Joe Biden. L'ex vicepresidente degli Stati Uniti userà la sua visita nello Stato agricolo per rafforzare la sua posizione nel campo democratico e per criticare l'attuale capo di Stato, che con le sue politiche commerciali e ...

OM incontra Nicola Guaglianone : nomination ai Nastri d’Argento per lo sceneggiatore più ricercato del cinema italiano : Ai Nastri d’Argento 2019 per Nicola Guaglianone è arrivata la nomination per il miglior soggetto con Non ci resta che il crimine, condivisa con Menotti e Andrea Bassi. Ma sono alcuni anni che lo sceneggiatore romano, che OM Optimagazine ha intervistato in occasione del conferimento della candidatura, è diventato una delle firme più ricercate del cinema italiano. A partire, naturalmente, dallo straordinario exploit di Lo chiamavano Jeeg Robot ...

Per Il traditore 11 nomination ai Nastri D'Argento : è la prima volta nella storia : E’ Il traditore di Marco Bellocchio il film con più candidature di sempre ai Nastri d’Argento, con ben 11 nomination tra cui quella al miglior attore protagonista per Pierfrancesco Favino. Il film guida la classifica dei titoli che si contendono i premi dei Giornalisti cinematografici che verranno rivelati stasera al MAXXI con l’annuncio ufficiale delle nomination dell’edizione 2019. Otto candidature ...

Grande Fratello 2019 - eliminato e nomination/ Puntata da incubo per la De Andrè : Grande Fratello, eliminato Gaetano Arena. Micheal, Martina e Serena in nomination. Francesca De Andrè ha vissuto una serata da incubo.