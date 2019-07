Conversazione su Tiresia | Andrea Camilleri Rai1 | ultimo saluto al maestro | Replica

SuperQuark - non va in onda/ Al suo posto "Conversazione su Tiresia" con Camilleri : SuperQuark oggi non va in onda. Al posto della trasmissione scientifica con protagonista Piero Angela, verrà trasmesso "Conversazione su Tiresia".

Conversazione su Tiresia : Stasera su Rai 1 in omaggio ad Andrea Camilleri : Lo spettacolo, andato in scena al Teatro Greco di Siracusa nel giugno del 2018, viene riproposto Stasera per ricordare il grande scrittore morto oggi.