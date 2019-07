Chi era Neil Armstrong | il primo astronauta a camminare sulla Luna

wired

(Di mercoledì 17 luglio 2019) (foto: Nasa/Science Photo Library via Getty Images) Sventurata la terra che ha bisogno di eroi, si dice, ma per conquistare ladi eroi ne sono serviti. Gli astronauti sono i primi a ricordare come del progetto Apollo furono tantissimi, a partire dai tre astronauti che perirono nel rogo dell’Apollo 1. Ma il simbolo della conquista dellarimarrà per sempre il volto sereno di, ilessere umano a mettere piede su un altro corpo celeste insieme a Buzz Aldrin, 50 anni fa, nella notte del 20 luglio 1969. E forse non potevamo avere icona migliore. Aldennacque il 5 agosto 1930 a Wakaponeta: una cittadina di meno di 10mila abitanti, in mezzo agli interminabili campi di mais dell’Ohio. Fu proprio sul campo di aviazione di Wakaponeta cheimparò a volare. Ottenne il brevetto di pilota il giorno del suo 16esimo compleanno, prima ancora di ...

