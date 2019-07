Aids | 770 mila morti nel mondo nel 2018 | lontano il target ONU 2020

meteoweb.eu

(Di mercoledì 17 luglio 2019) “La lotta contro la pandemia di Hiv/è ben lontana dall’essere conclusa“, avverte l’Unche ha diffuso oggi il suo Global Report 2019 a Eshowe in Sud Africa. Dal rapporto del Programma congiunto delle Nazioni Unite per l’Hiv/emerge che nelsono morte a causa dell’infezione 770persone nel pianeta: appena 30in meno rispetto al 2017 (800decessi, 840nel 2016). Considerando che nel 2016 i 193 Paesi membri dell’Onu avevano concordato l’obiettivo di ridurre leperdel 50% entro il, portandole a meno di 500all’anno, il report indica che “a 6 mesi dalla scadenza ilresta ancora” e “la mortalità rimane alta in tutto il“. Nelsono state circa 1,7 milioni le persone contagiate dal virus Hiv a livello globale, con un calo del 16% dal ...

magicaGrmente22 : I ragazzi di oggi pensano : ' tanto non si muore.Tanto ora si cura' causa cattiva informazione ? Chissà #Aids: U… - Monia_Podda : RT @MaurizioDebanne: @MSF_ITALIA: “Ritardi nella diagnosi e difficoltà di accesso alle cure. Ecco perché si continua a morire di AIDS” 770… - Annarit58621247 : RT @MaurizioDebanne: @MSF_ITALIA: “Ritardi nella diagnosi e difficoltà di accesso alle cure. Ecco perché si continua a morire di AIDS” 770… -