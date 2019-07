Ufficializzate le date di Serie A 2019-2020 | si inizia il 25 agosto | 3 turni

sportfair

(Di martedì 16 luglio 2019)ledel campionato di: siil 25, la fine è prevista per il 24 maggio, in mezzo 3infrasettimanali e 4 soste per la Nazionale Siete in astinenza da calcio giocato? Sappiate che all’inizio della prossimaA mancano solo poche settimane. La LegaA ha ufficializzato leriguardanti la prossima stagione del massimo campionato di calcio italiano che prenderà il via domenica 25e terminerà il 24 maggio. In mezzo saranno presenti 3infrasettimanali rispettivamente mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobree mercoledì 22 aprile. Quattro, invece, saranno le soste: domenica 8 settembre, domenica 13 ottobre, domenica 17 novembree domenica 29 marzoper altrettanti impegni della Nazionale; ancora sosta anche domenica 29 dicembre, per lo stop del campionato per le festività ...

