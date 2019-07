Recuperare file cancellati con EaseUS Data Recovery Wizard

dopedgeeks

(Di martedì 16 luglio 2019) Quando unviene eliminato, non viene immediatamente cancellato; piuttosto, lo spazio che occupa è contrassegnato come disponibile per essere sovrascritto dai nuovi dati. Se agisci rapidamente, è possibilecon un software specializzato comePro (disponibile per Windows e macOS). È importante aver installato il software di recupero dati sul computer prima di subire perdite di dati, poiché iche si desidera ripristinare potrebbero essere sovrascritti durante il processo di installazione ePro renderà il processo il più semplice possibile. Il software è scaricabile in versione Free per una prova gratuita, oppure in versione Pro e senza limitazioni ad un presso di 34,95 €. Esperienza utente La prima cosa da notare diPro è che la sua interfaccia è molto chiara e senza ...

