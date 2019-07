“Più bella di così è impossibile” La sensualità di Luisa Ranieri dopo la doccia

caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2019) “Credo che non esista nel mondo del cinema e dello spettacolo una donna piùe brava di te! Meravigliosa”. Questo è solo uno dei tantissimi commenti che potete trovare sotto la foto di. Un volto storico della nostra televisione, un’attrice unica che accompagnato migliaia di italiani nelle sue interpretazioni uniche. La 45enne napoletana è infatti bellissima, talentuosa, ma anche ricca di una carica sensuale non comune. E lo dimostra nei suoi ultimi scatti, dove basta un accappatoio per far destare fantasie e desideri. Ei 220 mila followers che la seguono sono andati in estasi. Non sono tantissimi, in realtà, se siete abituati ai numeri di influencers o roba simile. Ma sono tutti appassionati genuini che seguono la moglie del Commissario Montalbano da tantissimo tempo e che, attraverso le sue immagine sia pubbliche che personali, private, riescono ad essere ...

FBiasin : Beati voi che avete visto una partita più bella di questa perché io, invece, non l'ho mai vista. Enorme #Djokovic… - sampdoria : ??La maglia più bella del mondo. ?? #Sampdoria home jersey 2019/20. - delpieroale : Con la qualificazione in @ChampionsLeague l’@Atalanta_BC ha scritto la storia. @acmilan e @Inter, concedendo… -