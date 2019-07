"Ora ti dico io cosa devi fare" : così il giudice aiutava Lucano : Michel Dessì Il sindaco di Riace indagato per il suo sistema d'accoglienza, il magistrato gli dava consigli: "Non parlare al telefono" “Ascoltami cazzo... non perdiamo tempo... nella cosa della prefettura non c'è niente che possa fare ipotizzare una concussione... io l'ho letta...". A parlare al telefono con Mimmo Lucano è il magistrato Emilio Sirianni. Il “modello Riace” era a rischio e bisognava fare di tutto per salvarlo. Anche ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio : “Sono il Luca dell’hotel Metropol con Savoini” : cancelliere della serenissima gran loggia - lavOra per banche estere : Milano Conte: “Alla cena Savoini invitato dall’uomo di Salvini” Lo scandalo – Palazzo Chigi: la presenza dell’ex portavoce (indagato) alla serata con Putin sollecitata da Claudio D’Amico, consigliere del vicepremier di Luca De Carolis e Davide Milosa Levategli i social di Marco Travaglio Mentre Salvini, Savoini e i leghisti tutti sono in piena sindrome da accerchiamento, temendo – e ne hanno di che – cimici, trojan, spie, ...

Elisabetta GregOraci : Mi dicono che sono una mamma troppo sexy : Tra un impegno di lavoro e un altro Elisabetta Gregoraci si gode una breve vacanza insieme al figlio, i social apprezzano ma allo stesso tempo criticano il look della showgirl. Come ha riportato Vanity Fair, Elisabetta Gregoraci e il piccolo Nathan, sono stati fotografati insieme al Twiga, lo stabilimento balneare di Briatore, fra le sabbie della Versilia. Un tuffo, qualche gioco in acqua e poi a tavola per il pranzo. In serata ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Luglio : La Lega? “Diversi - ma con aspetti comuni. Per me la finestra elettOrale di settembre non si è mai aperta” : Il vicepremier “Rubli? Come Siri e Rixi: M5S rigido sulla questione morale” “Sull’autonomia si va avanti. Ma la scuola regionalizzata non passerà, anche se loro si sono già arrabbiati” di Fabrizio d’Esposito, Luca De Carolis, Marco Travaglio e Paola Zanca Basta battute: risponda di Marco Travaglio I fatti sono ormai stranoti, ne parlano tutti i quotidiani e i siti italiani, ma anche internazionali: il 18 ottobre 2018, mentre Matteo ...

Ora Tridico vuole rubare il Lavoro a Di Maio - ma sbaglia comunque : Roma. Che il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, nominato dai 5 Stelle, fervente propagandista e ideatore del reddito di cittadinanza, abbia una elevata opinione del proprio ruolo politico è cosa nota. Professore di Economia del Lavoro e politica economica a Roma Tre, è una sorta di ministro-ombr

Tinny Andreatta a Blogo : "La fiction della Rai si rinnova sempre. Un medico in famiglia e Provaci ancOra prof? Serie che hanno una loro perfezione e hanno chiuso un ciclo" : Tinny Andreatta, la direttrice di Rai fiction, ha raccontato gli appuntamenti della prossima stagione a margine della conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti 2019. Un Rai che punta a novità e conferme:"La fiction della Rai si rinnova sempre. rinnova i titoli amati dal pubblico, i gioielli di famiglia, in modo che si presentino sempre nuovi per il nostro pubblico. Poi sono tante le novità, 15 serialità nuove per Rai 1 e Rai 2 tra ...

Pensioni ultima Ora : Quota 100 Inps - parla Tridico “sistema solido” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Inps, parla Tridico “sistema solido” Pensioni ultima ora: la discussione su Quota 100 e situazione previdenziale in Italia riguarda ovviamente da vicino l’Inps che è soggetto chiamato materialmente al riconoscimento di assegni Pensionistici e indennità. Più volte coloro che hanno criticato le misure introdotte col decreto n. 4/2019, sul fronte Pensionistico, hanno fatto appello al rischio di rendere ...

Migranti - Minniti contro Renzi : ‘Mi indicò come uomo simbolo - Ora mi attacca’. E Gentiloni : ‘Ius soli? COraggio mancò a lui’ : “Mi chiedo come mai Renzi, che mi ha voluto accanto, addirittura pregandomi di ricandidarmi alle politiche del 2018 mentre avevo deciso il ritiro, ora mi attacchi. Proprio chi si è voluto mostrare con me in tv alla fine della campagna elettorale a In mezz’ora di Lucia Annunziata (foto sopra, ndr) indicandomi uomo simbolo della coalizione, ora addita me come emblema di una linea sbagliata sugli immigrati”. Uno sfogo, pesante, ...

Il lesbo-chic piace ancOra? Io dico di sì : Il lesbo-chic piace ancora? Io dico di sì. Sia chiaro: non intendo quello su Instagram, finto, ritoccato, spudorato, spesso volgare, ammiccante delle varie modelle e modelline che pur di aumentare i follower si metterebbero in “posa cunnilingus” davanti all’Origine del mondo di Courbet. Parlo di quello raffinato, evocato dai racconti erotici di Anaïs Nin e dagli exciting secrets, ovvero le avventure – sempre negate – di Greta Garbo. Pare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Luglio : Top Secret – Csm - ecco le carte che nessuno ha ancOra letto : lo scandalo Csm, quando Lotti voleva avvicinare l’uomo del Colle Intercettati – Il 28 maggio l’ex ministro propose al pm Luca Palamara di parlare con il consigliere di Mattarella: “Ha l’accesso nella stanza di Sergio” di Antonio Massari e Valeria Pacelli Patronaggio a rotelle di Marco Travaglio Per il decimo compleanno del Fatto, abbiamo iniziato un giro d’Italia che ci ha portati, come prima tappa, in Sardegna. Ad Alghero e a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Luglio : “Il MOrandi colpa dei Benetton - via la concessione senza penali” : La relazione “A rischio l’intera rete di Autostrade: via la concessione” Il disastro del ponte Morandi di Genova ha mostrato che Autostrade per l’Italia (Aspi) è inadempiente verso i suoi obblighi di concessionario e con colpe gravi verso gli interessi pubblici. Per questo lo Stato può revocare la concessione senza pagare le mega-penali regalate al gruppo controllato dai Benetton dalla convenzione del 2007. O quantomeno rinegoziare ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Giugno : Cacciare Atlantia Ora si può. Pronta la relazione degli esperti del governo sulle colpe del gruppo Benetton : Lo scoppio Il Ponte Morandi non c’è più. Ore 9.37: esplose le pile 10 e 11 500 chili di dinamite – 3.400 le persone evacuate Ci sono il sindaco Bucci e il governatore Toti Tra i due vicepremier è il gelo, ma “oggi siamo qui per la città” di Oreste Ninfole La Sacra Famiglia di Marco Travaglio E niente, in questa valle di lacrime non si fa che piangere a dirotto. Avevamo appena finito di commuoverci per i caldi abbracci e i ...

Sea Watch - Fratoianni contro Meloni : “Affondare la nave? Un delirio che sfiOra il ridicolo. Si faccia curare” : Duello a distanza tra Giorgia Meloni e Nicola Fratoianni sulla Sea Watch 3. La segretaria di Fratelli d’Italia si scaglia contro l’Ong, invitando il governo ad affondare la nave. Fratoianni non risparmia le critiche: “Meloni sfiora il ridicolo, sarà il caldo ma è un delirio e il delirio va curato” Sea Watch, notte davanti a Lampedusa. Nel frattempo sbarcano altri 10 ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 – Valentina Giacinti : “Dedico il gol a mio nonno - paragonatemi ad Alvaro MOrata” : Senza se e senza ma è lei la protagonista della vittoria della Nazionale italiana di Calcio femminile contro la Cina, negli ottavi di finale dei Mondiali 2019. A Montpellier Valentina Giacinti ha realizzato, infatti, il suo primo gol in una rassegna iridata, lei che in campionato è sempre particolarmente prolifica. Segnare però con la maglia azzurra ha un sapore speciale e, oltre che alla rete, si è spesa per la squadra, dando una mano costante ...