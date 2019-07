Infantino su regole trasferimenti | Mondiali e Superchampions | “Var? All’inizio ero un po’

calcioweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) Ospite della giornata che ha celebrato i 60 anni della Serie C è stato, presidente della Fifa appena rieletto. Ecco le sue parole. “Dobbiamo definire una normativa certa e chiara su flussi finanziari legati ai. Si parla di sette miliardi di euro perinternazionali ogni anno, tutte le volte in cui la polizia o la finanza danno un’occhiata al riguardo scoprono spesso qualcosa di anomalo. E’ una questione che riguarda anche l’immagine del calcio, ecco perché bisogna essere seri e trasparenti. Fisseremocerte su agenti egià da quest’anno“. “Ho un buonissimo rapporto con il presidente federale Gravina, il mio problema è che da appassionato di calcio italiano quando si ha la passione non si ha sempre la lucidità per dare buoni consigli. Gravina e la sua squadra sanno benissimo quello ...

