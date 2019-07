GRID | Codemasters pubblica i Requisiti PC Minimi e Consigliati

Codemasters conferma che il suo GRID non avrà le microtransazioni : Purtroppo quando sta per essere pubblicato un nuovo titolo AAA, sono in molti a chiedersi se gli sviluppatori intendono abbracciare la tanto contestata politica della monetizzazione (DLC o loot box). Fortunatamente Codemasters ha messo le mani avanti ed ha annunciato che il suo GRID non avrà sistemi del genere.Come riporta Gamingbolt, durante una recente intervista il director del gioco Christopher Smith ha dichiarato di odiare la politica delle ...

Codemasters annuncia un nuovo GRID in arrivo a settembre : Attraverso un comunicato stampa, Codemasters ha oggi annunciato che, uno dei suoi franchise più amati, GRID, ritornerà il 13 settembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC.Questo sarà il quarto gioco della serie, ed offrirà un'intensa azione che attraversa quattro continenti in alcune delle strade e circuiti più famosi del mondo. Potrete scegliere tra auto da GT, Touring, Stock, Muscle, Super-Modified e altro ancora, e diversi tipi di ...