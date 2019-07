Genoa | Preziosi in Russia per Fernando e Kranevitter | paiono difficili svolte societarie

Cessione Genoa - Preziosi sarebbe stato 'raggirato' da York Capital : Fumata nerissima per la possibile Cessione del Genoa agli americani di York Capital. Nessuna trattativa infatti sarebbe in corso per la vendita del club, come emerso nel colloquio avvenuto tra il leader storico della Gradinata Nord, Roberto Scotto, e il presidente del grifone, Enrico Preziosi. Il colloquio tra Roberto Scotto ed Enrico Preziosi Stando a quanto rivelato da Roberto Scotto la trattativa tra il Genoa e gli americani di York Capital ...

Genoa - i tifosi creano un telo mare di protesta : “Preziosi vattene” : Contestazione senza fine da parte dei tifosi Genoani nei confronti di Enrico Preziosi. L’ultima novità è rappresentata da un telo mare creato appositamente da sfoggiare in spiaggia. Sul telo, rigorosamente bianco ma con i bordi rossoblu campeggia infatti la scritta “Preziosi Vattene“. L’immagine in poco tempo è diventata virale amplificando la frattura ormai insanabile tra la tifoseria Genoana e il patron rossoblu ...

Le strategie di mercato del Genoa verrano discusse nell'incontro Preziosi-Andreazzoli : È atteso a breve il vertice di mercato in casa Genoa tra il presidente Preziosi e mister Aurelio Andreazzoli. Un incontro per mettere a punto le prossime strategie della campagna acquisti, con l'obiettivo chiaro di dare un'accelerata alle contrattazioni. Il patron e il tecnico hanno un doppio obiettivo comune: completare l'ossatura dell'organico prima della partenza di Neustift e allestire una squadra che possa raggiungere velocemente la ...

Genoa - Preziosi a sorpresa : vorrebbe comprare Pinamonti - Gerson per ora dice no : Enrico Preziosi, Stefano Capozucca e Alessandro Zarbano hanno trascorso gli ultimi due giorni a colloquio con l'Inter. Sul tavolo tante idee di mercato: dalla sinergia per l'argentino De La Vega al possibile trasferimento in rossoblu di Andrea Pinamonti, passando per le situazioni riguardanti Radu, Salcedo, Gavioli, Rizzo ed Andrew Gravillon. Si è parlato molto a lungo, senza far trapelare nulla ai giornalisti desiderosi di svelare gli scenari ...

Genoa - Zapata convinto dalle parole di Preziosi : l'attaccante non dovrebbe essere Caputo : Il nuovo perno della difesa del Genoa è Cristian Zapata, che il prossimo settembre compirà 33 anni. Un acquisto di esperienza per Aurelio Andreazzoli, inseguito e corteggiato da Enrico Preziosi come prima scelta assoluta per il pacchetto arretrato. Zapata convinto da Preziosi L'ex difensore del Milan ha grande entusiasmo per la sua nuova avventura sotto la lanterna tanto da aver declinato altre proposte molto allettanti dal punto di vista ...

Problemi nella trattativa tra Genoa-Empoli - Preziosi vorrebbe Zapata e De La Vega : Rischia di saltare definitivamente la doppia trattativa tra Genoa ed Empoli per Bennacer e Caputo. Mentre sul centrocampista la doccia fredda era ormai preventivabile con l'inserimento di altri club importanti nell'affare, per l'attaccante il Genoa sperava di poter battere la concorrenza. Invece l'ammiccamento del Grifone rischia di cadere nel vuoto in favore del Sassuolo, che adesso sarebbe balzato in pole position per la punta dei ...

Genoa modello Argentina - De La Vega-Carranza l'ultima tentazione di Preziosi : È un Genoa che si muove tra Italia e Argentina per il mercato estivo. l'ultima tentazione di Enrico Preziosi, infatti, arriva dal Sudamerica e riguarda l'attacco. Due le piste in ballo: una è rappresentata da Pedro De La Vega, esterno 2001 di proprietà del Lanus, dieci presenze all'attivo in campionato ed un'avventura ai Mondiale Under 20. L'altra da Julian Carranza, attaccante classe 2000 del Banfield. Anche su di lui - 15 presenze e 3 gol ...

Genoa - anche i figli di Enrico Preziosi pronti a lavorare per la riorganizzazione del club : L'unione fa la forza in casa Genoa, così dopo la nomina del nuovo tecnico Andreazzoli, il patron Preziosi avrebbe chiesto una mano ai suoi figli per il calciomercato estivo. In una sessione tremendamente complicata, in cui occorre rifondare la squadra per puntare ad un campionato privo di sofferenze, il club rossoblu ritrova due vecchie conoscenze. Fabrizio e Matteo Preziosi aiutano papà Enrico per il mercato del Genoa Seppur in via informale, a ...

Preziosi mette sul piatto 20 milioni per rilanciare il Genoa : Subito venti milioni di euro per arrivare a Bennacer e a Caputo. Enrico Preziosi ha deciso di non badare a spese per assecondare le richieste del nuovo mister, Aurelio Andreazzoli, che avrebbe chiesto al presidente del Genoa di pescare i rinforzi nella sua cara vecchia Empoli. Riunione di mercato Così, dopo un pranzo a base di pesce in quel di Forte dei Marmi, presidente e tecnico hanno delineato le prime strategie di calciomercato. Dalle prime ...

Cessione Genoa - l’annuncio di Preziosi e la dura risposta a Garrone : Cessione Genoa – “C’e’ una trattativa e spero che vada in porto, la solidita’ dell’interlocutore e’ garantita”. Importanti dichiarazioni da parte di Enrico Preziosi, presidente e proprietario del Genoa, ha parlato del futuro del club rossoblu. “Come sapete in una trattativa seria c’e’ l’obbligo di non divulgare nulla fino a quando le cose si concludono. Di sicuro non ...

Scintille Genoa-Samp - botta e risposta durissimo tra Preziosi e Garrone : “La B gli brucia ancora” : Uno ha messo il proprio club in vendita, e potrebbe quindi non essere più presidente, l’altro non è il patron da ormai qualche anno. Ma Preziosi e Garrone hanno infiammato i derby di Genoa e Sampdoria fino a qualche stagione fa, tra Serie B e Serie A. E, a quanto pare, continuano a farlo… durissimo botta e risposta, infatti, tra i due. Garrone, ospite di una trasmissione televisiva, ha ‘punto’ il Genoa circa i conti ...

Vendita Genoa - i tempi si allungano : Preziosi promette rinforzi e sbotta contro Garrone : Tanto rumore per nulla, o quasi, il nuovo Genoa dovrebbe ripartire dal vecchio proprietario, ovvero quello attuale. I tanti discorsi sulla possibile cessione del club sono rimasti tali e, per il momento, l'assetto portante del club rimane invariato. Genoa, cessione in stand by Enrico Preziosi ancora alla guida del club più antico di Italia, finchè un interlocutore serio non si farà avanti per rilevare le quote di maggioranza. E in questo senso ...

Genoa - York Capital vuole vedere i conti - Preziosi tentato : 'Ma la squadra la faccio io' : Il nuovo Genoa ripartirà con ogni probabilità dall'attuale proprietario. Non è infatti ancora giunta al capolinea la gestione Enrico Preziosi e chissà se la svolta sia davvero dietro l'angolo come lo stesso azionista di maggioranza aveva preannunciato in una delle sue ultime interviste. York Capital esce allo scoperto per il Genoa Nella giornata di ieri era attesa un'offerta ufficiale per il club rossoblu da parte di un fondo USA, un'offerta che ...

Genoa - Preziosi : “Ribadisco - il club è in vendita” : Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha confermato la volontà di cedere il Genoa, all’uscita dall’Assemblea di Lega: “L’ho già ripetuto tante altre volte, il Genoa è in vendita. Lascio molto volentieri se dovesse esserci una trattativa seria, che spero ci sia”. “Lascerei anche con un pizzico di dispiacere per quello che è stata questa annata – ha proseguito Preziosi all’uscita ...