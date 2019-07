Formisano | “Abbonamenti Napoli a prezzi molto bassi”

ilnapolista

(Di martedì 16 luglio 2019) Alessandro, head of operations della Ssc, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, rilasciando alcune dichiarazioni: Su Dimaro “Abbiamo in questi anni sempre cercato di stare accanto agli organizzatori per dare un supporto, molte cose che facciamo sul piano del marketing e della comunicazione è unico. Come sempre c’è una quantità enorme di tifosi, sentiamo il tifo e l’affettovicini ed i calciatori si rilassano tra foto ed autografi. Proviamo sempre a stare vicini al territorio, non ci limitiamo soltanto agli allenamenti”. Sulla presentazione della nuova maglia “Abbiamo anticipato il lancio della maglia rispetto agli altri anni e risultati enormi, siamo soddisfattissimi, sono in larga parte nelle attese. Abbiamo Lete con noi da quindici anni e Kimbo da quattro con il ritorno di MSC che era già stato nostro sponsor di maglia”. Le ...

