Dal 18 luglio torna Arena Forlanini con programma ‘Fotogrammi di famiglia’

Anticipazioni Una vita Dal 17 al 20 luglio : Cristina pentita di avere ingannato Blanca : Le Anticipazioni delle puntate della longeva soap opera iberica Una vita, che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 15 fino a sabato 20 luglio, sveleranno che al centro delle trame ci sarà il personaggio di Leonor. Quest'ultima si renderà conto della malafede di Cristina, persona ingaggiata da Ursula con l'intento di far crollare le certezze di molte donne. L'Hidalgo non vorrà restare a guardare la situazione e deciderà d'intervenire in prima ...

Torna in onda Castle su FoxLife con un canale dedicato - Nathan Fillion e Stana Katic vi aspettano Dal 16 luglio : Lei è armata, lui è pericoloso: insieme risolvono i crimini più particolari con un pizzico di umorismo e complicità. Torna in onda Castle su FoxLife, la serie TV crime tra le più amate degli ultimi anni. A vestire i panni dei protagonisti ci sono Nathan Fillion (Buffy, Firefly, ora nel cast di The Rookie) e Stana Katic (Heroes, 24 e attualmente Emily Byrne in Absentia). Richard Castle è uno dei più famosi scrittori di gialli che dopo aver ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: La depressione di Diego, che è pericolosamente alla deriva, getta Raffaele nel più profondo sconforto. Vittorio è sempre diviso tra l’attrazione per Anita e i sentimenti per Alex. La lunga assenza di Teresa fa capire a Otello che la loro distanza non è più solo di natura geografica. Giulia si prepara a trascorrere l’ultima giornata insieme a ...

Anticipazioni Una Vita - Dal 22 al 27 luglio : Blanca scoprirà che suo figlio è vivo : Le vicende dello sceneggiato iberico Una Vita. nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda, sulla rete ammiraglia Mediaset, la penultima settimana del mese di luglio, raccontano che Blanca Dicenta finalmente recupererà la voglia di vivere, ma soprattutto tornerà in sé. La moglie di Samuel Alday, quando Diego le consegnerà il ciondolo chiama angeli che ha ritrovato nel ...

Bitter Sweet - trame Dal 22 al 26 luglio : Nazli apre un ristorante : Bitter Sweet, la soap turca che sta appassionando i telespettatori di Canale 5, continuerà ad emozionarli con puntate ricche di colpi di scena. Le trame relative agli episodi in onda dal 22 al 26 luglio rivelano che Nazli riuscirà finalmente a realizzare il suo sogno di aprire un ristorante. Intanto, Demet dopo aver capito che suo marito Hakan fa affari illeciti, lo denuncerà alla polizia mentre Fatos ed Engin saranno sempre più vicini. Infine, ...

50 anni Dallo sbarco sulla Luna : 16 luglio 1969 - il momento del lancio dell’Apollo 11 : Era il 16 luglio 1969 quando la missione Apollo 11 ebbe inizio: alle 15:32 ora italiana il lancio dei tre astronauti Armstrong, Aldrin e Callins ha dato il via all'evento spaziale che portato l'essere umano a camminare per la prima volta sulla Luna, modificando per sempre la nostra storia. Ecco cosa accadde il 16 luglio 1969.Continua a leggere

Una vita - trame Dal 22 al 27 luglio : Samuel mente a Ursula : Una vita darà grande spazio alla vicenda relativa alla scomparsa del figlio di Blanca anche nei prossimi episodi. Le trame inerenti le puntate in onda dal 22 al 27 luglio rivelano che Riera stabilirà un'alleanza con Diego per cercare Moises e nel frattempo Samuel sembrerà fare il doppio gioco visto che arriverà a mentire ad Ursula. Intanto, Flora bacerà Paquito mentre Silvia partirà alla volta dell'Italia in compagnia di Esteban. Infine, Iñigo ...

BITTER SWEET - anticipazioni e trame puntate Dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni settimanali BITTER SWEET – Ingredienti d’amore, trame puntate da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: Nazli richiede un mutuo per aprire il ristorante ma non le viene accettato per assenza di stipendio. Hakan scopre da Alya che Nazli sta scappando da Ferit ed è intenzionato a scoprire il motivo. Intanto Ferit e Nazli si trovano fuori città in quanto entrambi coinvolti in una riunione di lavoro con dei giapponesi; in ...

Calano parecchio le pretese di TIM con il Samsung Galaxy Note 9 Dal 16 luglio : nuove rate ufficiali : Stanno arrivando novità molto interessanti questo martedì per tutti coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy Note 9 a rate, soprattutto per chi ha nel mirino la versione con 512 GB di memoria interna, almeno stando alle ultime mosse anticipate da TIM. In particolare, la compagnia telefonica ha deciso di abbassare Notevolmente le proprie pretese per chi vuole pagare il top di gamma Android nei prossimi due anni e mezzo. Cerchiamo dunque ...

BEAUTIFUL - anticipazioni e trame puntate Dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni settimanali puntate BEAUTIFUL da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: La causa per la custodia esclusiva divide i Forrester: Ridge ritiene positivo che la custodia di Will sia affidata a Katie, che sposando Thorne darà a Will una famiglia solida. Steffy e Hope discutono in quanto Steffy ha deciso di assumere Sally e Xander senza neanche interpellarla. Katie e Thorne annunciano intanto il loro fidanzamento. Brooke non è ...

Palermo - Foggia e altri 4 club fuori Dal professionismo. Il 16 luglio chiude bando per la Serie D : La roulette russa delle iscrizioni, quest’anno, ha fatto saltare sei teste, proprio come un anno fa. Palermo e Foggia sono fuori dal calcio professionistico dopo aver disputato la passata...

Mondiali di nuoto 2019 – Dalla finale dei 5 km femminili al Settebello : il programma delle gare di mercoledì 17 luglio : Tanta carne al fuoco nella giornata di mercoledì, si comincia con la finale dei 5 km femminili per concludere con l’ultimo atto dei tuffi Dalla piattaforma di 10 metri Cominciano ad entrare nel vivo i Mondiali di Gwangju, rassegna che continua a regalare spettacolo di giorno in giorno. Il programma di domani si apre con la finale dei 5 km femminili di nuoto di fondo, seguita poi dai preliminari maschili di tuffi dal trampolino di 3 ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 22 al 27 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Una VITA da lunedì 22 a sabato 27 luglio 2019: Samuel e Diego rivelano a Leonor e Felipe che Moises è ancora vivo. Arturo vorrebbe operarsi per la cataratta, ma il dottore gli dice che si potrà procedere soltanto quando la vista sarà cessata del tutto. Il Colonnello decide dunque di non parlare a Silvia della sua malattia. Iñigo scopre che Flora ha baciato Paquito e teme che lo scandalo rovini di nuovo ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 22 al 26 luglio 2019 : anticipazioni e trame puntate telenovela Il SEGRETO da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019: Maria presenta Roberto a Fernando. Quest’ultimo reagisce male all’arrivo dell’ospite inatteso e il suo nervosismo aumenta quando scopre che Esperanza e Beltran si rivolgono a Roberto chiamandolo zio. Anche Francisca, ovviamente, non accoglie di buon grado la presenza del cubano, soprattutto per il colore nero della sua pelle. Carmelo ...