Big Little Lies 2×06 e una perfetta Nicole Kidman rivivono l’orrore degli abusi sulle

(Di martedì 16 luglio 2019) Manca un solo episodio al termine della stagione e, com'era prevedibile, Big2x06 ha finalmente spinto in avanti lo sviluppo della trama. Dopo il solito flashback d'apertura sulla morte di Perry, Jane va a casa di Corey per chiedergli spiegazioni sulla sua visita al commissariato. Non è un poliziotto, scopriamo, ma è stato interrogato dalla detective Quinlan per sapere se Jane gli avesse parlato della morte di Perry e di come l'uomo fosse il padre di Ziggy. È convinta che una delle cinque prima o poi crollerà, e se la prima potrà cavarsela, per le altre le cose si metteranno molto male. Quella stessa sera le Monterey Five si ritrovano in spiaggia ancora una volta. Dopo aver discusso delle ultime novità ribadiscono che l'obiettivo è tenere duro e aggrapparsi alla stessa versione della storia, ma gli animi si scaldano in fretta. Madeline, in particolare, è stufa di ...

silviastrips : L’odio che provo per il personaggio di Meryl Streep in Big Little Lies mi fa quasi paura. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Big Little Lies 2x06, la recensione: fuori Celeste, dentro nero - stuckonyouhar : adesso inizia big little lies sono curiosa di vedere se é morta la madre k -