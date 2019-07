Arsenale sequestrato a neonazisti | Salvini | Volevano uccidere me

Salvini : "L' Arsenale sequestrato ai neonazisti era per uccidere me" : Tra le armi confiscate figurano fucili d'assalto e anche un missile. Il vicepremier: "Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano ogni giorno"

Arsenale sequestrato ai neonazisti - Salvini : “Volevano uccidere me - l’ho segnalato io” : Il vicepremier Matteo Salvini denuncia: " l’ho segnalata io, sono contento di essere stato utile a trovare dei missili. Era una delle tante minacce di morte che mi arrivano quotidianamente di cui non faccio pubblicità", ha detto parlando dell' Arsenale scoperto a Torino e sequestrato dalla Digos a un gruppo neonazista.Continua a leggere

Sequestrato Arsenale da guerra - c’è anche un missile aria-aria : La Digos di Torino ha Sequestrato un autentico arsenale di armi da guerra - tra cui fucili d'assalto automatici di ultima generazione, mitra, pistole e un missile aria-aria (AAM, Air to Air missile) privo di carica esplosiva ma funzionante e in utilizzo alle forze armate del Qatar. L'operazione Matra - dal nome del modello del missile - è stata eseguita in diverse città del Nord Italia. In manette, Fabio Del Bergiolo, ex funzionario doganale ...