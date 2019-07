Veneto | Legambiente | per Lago S Croce nessun problema di depurazione 2

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) (AdnKronos) – Il lavoro dei tecnici si è concentrato principalmente su due fronti di indagine: quello delle microplastiche in acqua e quello dell’inquinamento microbiologico. La qualità delle acque deldi Santaè un elemento imprescindibile per lo sviluppo del territorio, soprattutto per quanto riguarda la vocazione turistica. Nelle analisi della Goletta dei Laghi vengono prese in esame le foci dei fiumi, torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che si trovano lungo le rive dei laghi, punti spesso segnalati dai cittadini attraverso il servizio SOS Goletta. Queste situazioni sono i veicoli principali di contaminazione batterica di origine fecale, dovuta all’insufficienteche, attraverso scarichi e corsi d’acqua, arriva nel.Tutti e tre i punti campionati dai tecnici della Goletta dei Laghi sono risultati entro i limiti previsti ...

TV7Benevento : Veneto: Legambiente, per Lago S. Croce nessun problema di depurazione (3)... - TV7Benevento : Veneto: Legambiente, per Lago S. Croce nessun problema di depurazione... - BLturismo : RT @gmencini1: Grazie alla storica rivista nazionale @Lanuovaecologia @Legambiente @legambienteven per aver ricordato il mio ultimo lavo… -