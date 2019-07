Tiziano Ferro si è sposato

gqitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019)si è! Sabato 13 luglio si è unito civilmente a Victor Allen, 54, di Los Angeles, suo compagno da tre anni. La cerimonia è avvenuta nella casa di Sabaudia del cantante 39enne. «Il matrimonio è una cosa sconvolgente», ha detto l'artista a Vanity Fair dopo la seconda celebrazione – la coppia si era sposata in nozze segrete il 25 giugno a Los Angeles e le fedi portano le due date, italiana per Allen e americana per. «Per Victor faccio un’eccezione perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere». La cerimonia a Sabaudia Circa quaranta fra parenti e amici hanno presenziato la cerimonia a Sabaudia e dopo, nel suo discorso, il cantante ha ringraziato i propri genitori per il supporto che hanno dato alla relazione, menzionando ...

