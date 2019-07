The Big Bang Theory 12 e Young Sheldon 2 su Italia1 a settembre tra crossover e grandi

Laura Carafoli a Blogo : "Puntiamo su Bignardi - Corsi - Matrimonio a prima vista Italia e The Real Housewives di Napoli" (video) : [VIDEO IN CARICAMENTO]prosegui la letturaLaura Carafoli a Blogo: "Puntiamo su Bignardi, Corsi, Matrimonio a prima vista Italia e The Real Housewives di Napoli" (video) pubblicato su TVBlog.it 11 luglio 2019 17:18.

Palinsesti Discovery 2019/2020 : dall’«Assedio» di Daria Bignardi a «The Real Housewives» : La premessa (e promessa) è di «continuare a raccontare la Realtà toccando le emozioni del pubblico», dice l’ad di Discovery Italia Alessandro Araimo alla presentazione dei Palinsesti per la stagione 2019/2020. Il trend, del resto, continua a segnare il segno più per i tredici canali del gruppo (+ 7% di share nell’ultimo semestre rispetto all’anno precedente), e in particolare per le due reti ammiraglie: Nove che cresce al 10%, Real Time al 9%. ...

Casting per il film 'The Big Other' - diretto da Jan Schomburg : Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di interpreti, danzatori e danzatrici, per la realizzazione di un film dal titolo The Big Other, diretto dal noto regista Jan Schomburg. Le riprese in questione verranno effettuate prossimamente a Roma, dove peraltro si svolgeranno a breve i relativi Casting. Il film verrà prodotto da X-filme Creative Pool & Madeleine srl. Il film Per la realizzazione di un importante film, con ...

La nuova serie di Kaley Cuoco dopo The Big Bang Theory e Harley Quinn - i primi dettagli su Flight Attendant : Per Kaley Cuoco é un periodo impegnativo. Reduce dal ruolo di Penny in dodici stagioni di The Big Bang Theory, l'attrice resterà in casa Warner Bros. grazie alla sua nuova serie televisiva. Secondo i primi dettagli, l'attrice sarà la protagonista di The Flight Attendant, prodotto della WarnerMedia, il servizio di streaming della casa di produzione, prossima al lancio. Lo show é un adattamento del bestseller omonimo di Chris Bohjalian, ...

Ultimi episodi di Young Sheldon 2 su JOI il 27 giugno - il finale è un toccante omaggio a The Big Bang Theory : Ultimo appuntamento con Young Sheldon 2 su Premium JOI. Stasera, 27 giugno, andranno in onda gli Ultimi tre episodi della seconda stagione dello spin-off di The Big Bang Theory. Restate fino al finale perché contiene una commovente chicca, un omaggio alla serie madre, che si è conclusa dopo dodici stagioni lo scorso maggio negli USA, e in Italia qualche giorno fa. Si parte con l'episodio 2x20 dal titolo "Una proposta e un crocefisso di ...

Meryl Streep e Nicole Kidman ancora insieme dopo Big Little Lies : le attrici nel cast di The Prom su Netflix : Non c'è serie che possa dividere Meryl Streep e Nicole Kidman. Le star di Big Little Lies saranno ancora insieme per una nuova produzione stavolta targata Netflix. Lo annuncia Variety che svela il cast stellare di The Prom, adattamento di Ryan Murphy dell'omonimo spettacolo musicale di Broadway. Le due dive Premio Oscar si aggiungono a una lista di star come Awkwafina, James Corden, Ariana Grande, Keegan-Michael Key e Andrew Rannells che ...

Nessun rimpianto per Jim Parsons dopo The Big Bang Theory : “Sheldon è stato spremuto abbastanza” : Jim Parsons ha da poco detto addio a The Big Bang Theory. L'ultimo episodio della serie è andato in onda su Premium JOI ed è stato reso disponibile anche sulla piattaforma Infinity. Per l'attore, pluripremiato agli Emmy, si apre un nuovo capitolo della sua vita. A Variety ha raccontato cosa significa allontanarsi dal pubblico e da un personaggio che ha interpretato per dodici anni e rimettersi in gioco con un progetto del tutto inedito. Si ...

The Big Bang Theory - dopo 12 stagioni stasera su JOI le puntate conclusive : «The Big Bang Theory» dà l’addio alle scene in Italia (negli USA è terminato lo scorso 16 maggio), con un doppio episodio in onda su JOI, lunedì 24 giugno alle ore 21.15. È la fine di un’era. dopo 12 anni di ascolti stellari, cala il sipario sulla sit-com che più di tutte ha contribuito a sdoganare la cultura nerd presso il pubblico mainstream.«The Big Bang Theory» ...

The Big Bang Theory - il doppio episodio conclusivo e un doc : L’addio alle scene di The Big Bang Theory si consuma il 24 giugno alle 21,15 su Joy. Le ultime due puntate della serie sono seguite da un documentario inedito condotto da Kaley Cuoco e Johnny Galecki che mette in luce i tanti segreti, i particolari e la vita sul set della serie “Unraveling the Mystery: A Big Bang Farewell”. Negli Stati Uniti la serie si è conclusa lo scorso 16 maggio che di fatto ha sancito la fine di ...

Il finale di The Big Bang Theory su Infinity e JOI il 24 giugno - ultimi due episodi per dire addio alla comedy dei record : addio alla comedy più longeva di sempre: arriva finalmente in Italia il finale di The Big Bang Theory, l'ultimo doppio episodio per salutare Leonard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Amy e Bernadette. Stasera, lunedì 24 giugno, Premium JOI manderà in onda l'atto conclusivo della serie, in cui vedremo i protagonisti alle prese con molte novità. Sheldon e Amy riusciranno a vincere l'ambito Premio Nobel? Qual è il segreto che lega Penny e Leonard? ...

The Big Bang Theory - stasera il finale di serie su Premium Joi - anche su Infinity : The Big Bang Theory, stasera anche in Italia si chiude la comedy più seguita al mondo. Il doppio finale in onda stasera su Joi dalle 21:15. Disponibile live anche su Infinity e poi on-demand.Negli USA il finale di The Big Bang Theory è andato in onda il 16 maggio scorso, chiudendo un era durata 12 anni, per la comedy più vista d’america. In Italia la chiusura di questa era avverrà stasera, lunedì 24 giugno, quando Premium Joi trasmetterà ...

