Spettacolo a Wimbledon | Djokovic batte Federer in finale

Wimbledon - tutti in piedi per sua maestà Federer! Nadal si inchina al termine di una semifinale pazzesca : il ‘Fedal’ regala Spettacolo : Roger Federer batte Rafa Nadal in quattro set nella semifinale di Wimbledon: il quarantesimo capitolo del ‘Fedal’ regala ancora spettacolo e un tennis di altissimo livello Nadal contro Federer, quarantesimo atto. Venerdì di grande tennis sul prestigioso campo centrale di Wimbledon, nel quale è andata in scena una grande classica che ha accompagnato gli appassionati di tennis nelle ultime due decadi. Per tutti ormai un ...

Wimbledon 2019 : l’eterna sfida tra il mago Federer e il guerriero Nadal. Sarà Spettacolo a Church Road : Dove eravamo a rimasti? A una finale di undici anni fa, il sole ormai aveva lasciato il Centrale di Wimbledon ma i due eterni rivali non volevano proprio saperne. Fu Rafael Nadal a prevalere in quel quinto set contro Roger Federer, imponendosi in un atto conclusivo in cui entrambi seppero dare il massimo. Rivivendo quelle emozioni, non sembra passato così tanto perché questi due fuoriclasse sono ancora qui, disposti a dividersi una torta ...