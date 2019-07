Problemi Poste it il 15 luglio | errore di accesso 502

optimaitalia

(Di lunedì 15 luglio 2019) Gravi.it in questa mattinata del 15. Il sito non funziona correttamente, rendendo impossibile l'in area personale per la presenza dell'di502 al server del servizio. Impossibile è dunque consultare il proprio conto BancoPosta o anche il credito di unaPay così come accedere a molti altri servizi. Le prime anomalie si sono verificate intorno alle ore 12:30 sia nel tentativo divia browser, sia via app. I.it coinvolgerebbero dunque un gran numero di clienti in questa fascia di metà giornata. Per quanto le aree non riservate del sito continuano a funzionare, sono le aree personali a non essere per nulla raggiungibili.. In effetti non è possibile per nulla visualizzare la pagina per l'inserimento dei dati di. Come al solito, il servizio Downdetector già sta monitorando la curva di segnalazioni relative ...

