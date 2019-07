Paratici starebbe lavorando sul mercato in uscita prima di ingaggiare Icardi e Chiesa

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) La Juventus in questatranche diè partita con il botto, basti ricordare che ha già ingaggiato Aaron Ramsey e Adrien Rabiot con la formula del parametro zero, ma con stipendi da big, ed ora siconcludendo la trattativa per Matthijs de Ligt. Quest'ultimo affare da oltre 70 milioni di euro più lo stipendio del difensore concordato sui 12 milioni di euro, bonus compresi, costituisce un gran salasso per i bianconeri, che pur avendo nel mirino altri obiettivi dida raggiungere, saranno impossibilitati a farlo senon venderanno alcuni big considerati in esubero come Higuain e Mandzukic. I rinforzi per l'attacco Sistemata mediana e difesa, la Juve vorrebbe puntellare l'attacco con Mauroe Federico, due profili molto graditi al nuovo mister Maurizio Sarri. L'argentino, 'esodato' di lusso dell'Inter, da tempo strizza l'occhio alla Vecchia ...

